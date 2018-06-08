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Де відпочити в Україні: Google назвав топ-10 напрямків

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Google Україна в своєму офіційному блозі оприлюднив рейтинг найбільш популярних серед українців напрямків відпочинку згідно з запитами користувачів у пошуковій системі.

Перше, друге та третє місце серед найбільш бажаних українських курортів посіли Затока, Бердянськ та Одеса. За ними слідують Карпати та Кирилівка. Шосте місце серед популярних напрямків отримав анексований Крим.

Такі курорти, як Генічеськ, Скадовськ, Щасливцеве та Залізний порт отримали сьоме, восьме, дев`яте та десяте місце в рейтингу.

В цілому рейтинг вітчизняних курортів за запитами у Google виглядає так:

1) Затока

2) Бердянськ

3) Одеса

4) Карпати

5) Кирилівка

6) Крим

7) Генічеськ

8) Скадовськ

9) Щасливцеве

10) Залізний порт

Як писав CityOboz, на українському курорті виявили радіоактивний пісок.

Теми
Odesa.CityLviv.CityZaporizhia.City
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