На украинском курорте обнаружили радиоактивный песок

На пляже поселка Песчаный (пригород Мариуполя, Донецкая область) обнаружили радиоактивный песок.

Как сообщили "0629" в лаборатории электромагнитных полей и других физических факторов, при норме 0,26 мкЗв/час здесь мощность дозы гамма-излучения на поверхности песка составляет от 0,44 до 2,33 мкЗв/час.

"Площадь участка, где выявлены торийсодержащие пески, – от 2300 до 2500 кв. м. На остальных участках городских пляжей уровень гамма-излучения составляет 0,13 мкЗв/час", - говорится в сообщении.

Лабораторный центр предложил городскому совету провести боронование или засыпать загрязненный участок чистым песком.

"Это природное явление, и оно зависит как от штормовой погоды, так и от направления ветра. Этим объясняется то, что в разные годы участки с "черными" песками выявляются на береговой линии вдоль улицы Большая Морская", - отметили в лаборатории.

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