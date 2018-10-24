Французи зняли рекламу у Києві під пісню російської армії

Телеканал Canal+ створив ролик, в якому показав, що відбувається в головах сценаристів під час роботи над сюжетом серіалу. Відео було зняте у Києві.

Акомпанемент відео — пісня "Ешелонна" у виконанні ансамблю пісні і танцю російської армії імені О. В. Александрова. Про це на своїй сторінці у Twitter пише журналіст Тарас Міщенко.

"А знімали ж у Києві", — написав Міщенко.

Восьминоги на даху і розчахнуте небо — французький телеканал Canal+ зняв рекламний ролик про те, що коїться у головах у творців серіалів, поки вони пишуть сценарії.



Акомпанемент ролика — пісня "Ешелонна" у виконанні ансамблю Александрова https://t.co/zHTAG7BUKg pic.twitter.com/VjN0KBBxJM — Стартапи і бізнес (@vcru) 24 жовтня 2018 р.

Як раніше писав OBOZREVATEL, британський гурт Suede зняв в Україні кліп до своєї нової пісні "Life Is Golden", для сюжету відео музиканти обрали місто-привид Прип'ять, яке розташоване у 30-кілометровій Чорнобильській зоні відчуження.