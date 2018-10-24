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Французи зняли рекламу у Києві під пісню російської армії

3.6тЧитати матеріал російською

Телеканал Canal+ створив ролик, в якому показав, що відбувається в головах сценаристів під час роботи над сюжетом серіалу. Відео було зняте у Києві.

Акомпанемент відео — пісня "Ешелонна" у виконанні ансамблю пісні і танцю російської армії імені О. В. Александрова. Про це на своїй сторінці у Twitter пише журналіст Тарас Міщенко.

Французи зняли рекламу у Києві під пісню російської армії
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"А знімали ж у Києві", — написав Міщенко.

Як раніше писав OBOZREVATEL, британський гурт Suede зняв в Україні кліп до своєї нової пісні "Life Is Golden", для сюжету відео музиканти обрали місто-привид Прип'ять, яке розташоване у 30-кілометровій Чорнобильській зоні відчуження.

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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
потому что дешево.
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