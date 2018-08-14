"Фекальный ад" в Николаеве: в городе произошел масштабный прорыв канализации

В понедельник, 13 августа, на пересечении улицы Скороходова и переулка Корабелов в Николаеве произошел масштабный прорыв канализации.

Как сообщает "Новости-N", публикуя фотографии и видео с места происшествия, мощный канализационный поток вырывался прямо из-под люка и глубокой ямы, которая образовалась посреди проезжей части, и устремился вниз по улице к реке Южный Буг.

Очевидцы также отмечают, что поток и сам по своей интенсивности напоминал целую небольшую реку, что правда, не столь приятную по своему содержанию и на запах.

Согласно источнику, объем сточных вод довольно быстро убедил, что за ближайшие сутки в реку Южный Буг попадут тонны фекальных вод. Невыносимый запах ощущался на нескольких ближайших улицах города.

При этом, как пишет портал, несмотря на серьезные масштабы аварии, службы водоканала никаких мер не предпринимают. На месте происшествия не появились ни спецтранспорт, ни бригады рабочих.

В сети также обеспокоились жаркой погодой, что после аварии в городе вполне может иметь весьма нежелательные санитарно-медицинские последствия в виде острых кишечных инфекций и даже эпидемий.

"Фекальный ад, не иначе", "Окна всю ночь закрыты были, это просто адище. И все все по барабану", - возмутились горожане в комментариях к новости.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье затопило подвалы сразу двух жилых домов. Из-за неисправных водостоков подвальные помещения полностью наполнились сточной водой.