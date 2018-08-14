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"Фекальне пекло" в Миколаєві: в місті сталався масштабний прорив каналізації

2.2тЧитати новину російською

У понеділок, 13 серпня, на перетині вулиці Скороходова та провулку Корабелів в Миколаєві стався масштабний прорив каналізації.

Як повідомляє "Новости-N", публікуючи фотографії та відео з місця події, потужний каналізаційний потік виривався прямо з-під люка і глибокої ями, яка утворилася посеред проїжджої частини, і потік вниз по вулиці до річки Південний Буг.

Очевидці також відзначають, що потік і сам за своєю інтенсивністю нагадував цілу невелику річку, що правда, не настільки приємну на вигляд та запах.

Відповідно до джерела, обсяг стічних вод досить швидко переконав, що за найближчу добу в річку Південний Буг потраплять тонни фекальних вод. Нестерпний запах відчувався на кількох найближчих вулицях міста.

При цьому, як пише портал, незважаючи на серйозні масштаби аварії, служби водоканалу ніяких заходів не вживають. На місці події не з'явилися ні спецтранспорт, ні бригади робітників.

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У мережі також занепокоїлися спекотною погодою, що після аварії в місті цілком може мати вельми небажані санітарно-медичні наслідки у вигляді гострих кишкових інфекцій та навіть епідемій.

"Фекальне пекло, не інакше", "Вікна всю ніч закриті були, це просто пекло. І всім все по барабану", - обурилися городяни в коментарях до новини.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Запоріжжі затопило підвали відразу двох житлових будинків. Через несправні відсотків підвальні приміщення повністю наповнилися стічною водою.

Місце
УкраїнаМиколаїв
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