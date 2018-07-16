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КияниМедОбоз

"Европа для рабов": в сети показали ужасы украинской трассы

3.4тЧитать новость на украинском

В сети показали разбитую дорогу из Запорожья в сторону Херсона.

Количество ям и ухабов повергло в шок водителя и его пассажира. Видео очевидцы опубликовали на канале Youtube "Интересный Аким".

По словам автора ролика, из-за таких ям и происходят аварии на дорогах.

Пользователи поддержали возмущение водителя. "Ужас", "На этих дорогах за скорость можно забыть", "Европа для рабов", - прокомментировали они.

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Также отмечается, что эта трасса пользуется популярностью и ведет на морские курорты.

Ранее CityOboz показал, как выглядит трасса в Бердянск.

Тема
Zaporizhzhia.City
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот что майдан животворящий делает.
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