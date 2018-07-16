"Это ад!" В сети показали "рискованную" трассу под Киевом

В сети показали разбитую автомобильную дорогу территориального значения в Киевской и Житомирской областях Т-1013.

"Это просто ад! Тут не то что ямочный ремонт не проводится, об этой дороге походу вообще забыли!" - написал фотограф Александр Гусев на своей странице в Facebook и опубликовал снимки.

По его словам, наиболее критичные участки - от Кожанки до Фастова, избежать аварийной ситуации достаточно сложно.

Также Александр уточнил, что трасса проходит по территории Фастовского, Сквирского, Белоцерковского и Володарского районов через населенные пункты Трылесы, Кожанка, Малополовецкое, Великополовецкое, Пищики, Трушки, Городище-Пустоваровское, Березная.

Ранее CityOboz показал, как выглядит трасса в Бердянск.