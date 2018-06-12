"Не забудьте пару запасок!" Журналистка показала трассу в Бердянск

В сети появилось видео, на котором показывают разбитую автомобильную дорогу в сторону Бердянска Запорожской области.

Ролик опубликовала киевская журналистка Маргарита Радужная на своей странице в социальной сети Facebook. На нем видно, как автомобилям приходится объезжать многочисленные ямы.

"Дорога на Бердянск. Шок! Добро пожаловать, дорогие отдыхающие, не забудьте пару запасок с собой! По дороге пять авто на обочине меняли пробитые колеса", – написала она.

Как сообщал CityOboz, ранее были опубликованы фото Бердянской косы с высоты.