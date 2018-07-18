"Это мы такие бедные?" В сети шокированы лютой пробкой в Киеве

В сети опубликовали фотографии транспортного коллапса на Осокорках, который случился 17 июля в результате погодных условий и ДТП.

Снимками поделился киевлянин Александр Томасов на странице в Facebook. "Непреодолимое тройное комбо: дождик, ремонт плюс авария", - подписал он.

Также горожанин иронично подметил, что в три полосы по ширине 3,75 м помещается шесть рядов автомобилей.

Пользователи резко отреагировали на пробку. "Это мы такие бедные?", "Судя по количеству и возрастанию автомобилей, у нас не бедный народ. Так что прекращаем ныть, что нет денег", - отметили они.

"Прям Гуанчжоу", "Выстроили гетто из человейников, вот и наслаждайтесь", "В пробке, зато в консерве своей любимой", - добавили юзеры.

Иван Бырый предположил, что виной "апокалипсиса" стало засилье авто на европейских номерах в столице.

"Интересно, как поменялась бы картина, если с фото убрать все машины на бляхах?" - задался он вопросом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля Киев "поплыл" из-за мощного ливня.