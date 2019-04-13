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Захват украинской церкви Петром I: в Киев прибыл уникальный артефакт

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В Киев 13 апреля привезли из Германии грамоту Петра I, которая свидетельствует об аннексии Украинской поместной церкви Москвой.

Об этом рассказал министр культуры Украины Евгений Нищук на своей странице в Facebook, уточнив, что древний артефакт отправили в заповедник "София Киевская".

"Сегодня ночью состоялась чрезвычайное происшествие – из Германии в Украину прибыла уникальная культурная ценность – исторический документ – Грамота Петра I. С моим заместителем Тамарой Мазур лично встретил артефакт в Международном аэропорту "Борисполь", – рассказал он.

Захват украинской церкви Петром I: в Киев прибыл уникальный артефакт
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По словам Нищука, артефакт датирован 1708 годом. Во время Второй Мировой войны документ был потерян, а с конца 50-х XX века находился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена (Федеральная земля Баден-Вюртемберг).

Захват украинской церкви Петром I: в Киев прибыл уникальный артефакт

"Это действительно очень интересный рукописный пергамент, размером 80 на 58 см в серебряно-позолоченной оправе. По возвращении документ доставили в Национальный заповедник "София Киевская", где очень скоро мы представим Грамоту к осмотру", – добавил министр.

Захват украинской церкви Петром I: в Киев прибыл уникальный артефакт

Он поблагодарил ученых, которые нашли и исследовали культурную ценность, и всех, кто работал над возвращением уникального документа в Украину.

"По свидетельствам историков, этот документ является красноречивым свидетельством аннексии Украинской поместной церкви Московией. Ведь в нем есть оговорка Петра о том, что Москва имела сильные опасения, что Киевская митрополия вернется под власть Константинополя", – резюмировал Нищук.

Захват украинской церкви Петром I: в Киев прибыл уникальный артефакт
Захват украинской церкви Петром I: в Киев прибыл уникальный артефакт

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 5 января Вселенский Патриарх Варфоломей подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

  • Позже исторический документ подписали все члены Синода Вселенского Патриархата в Стамбуле.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Евгений Нищук
Место
УкраинаКиев
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Ёпнуться можно! В 1708-м году окраина ужо была! А Пётр-1 часом не украинец?
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CARGO 100
CARGO 100
А в 1708-м была Украина?
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Ivanenko Petr, а архивы твой прапрапрапрадедуля писал?
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
CARGO 100, прикинь, России еще небыла а Украина таки была. И как ни старались подчистить архивы а правда выплывает.
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