Захват украинской церкви Петром I: в Киев прибыл уникальный артефакт

В Киев 13 апреля привезли из Германии грамоту Петра I, которая свидетельствует об аннексии Украинской поместной церкви Москвой.

Об этом рассказал министр культуры Украины Евгений Нищук на своей странице в Facebook, уточнив, что древний артефакт отправили в заповедник "София Киевская".

"Сегодня ночью состоялась чрезвычайное происшествие – из Германии в Украину прибыла уникальная культурная ценность – исторический документ – Грамота Петра I. С моим заместителем Тамарой Мазур лично встретил артефакт в Международном аэропорту "Борисполь", – рассказал он.

По словам Нищука, артефакт датирован 1708 годом. Во время Второй Мировой войны документ был потерян, а с конца 50-х XX века находился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена (Федеральная земля Баден-Вюртемберг).

"Это действительно очень интересный рукописный пергамент, размером 80 на 58 см в серебряно-позолоченной оправе. По возвращении документ доставили в Национальный заповедник "София Киевская", где очень скоро мы представим Грамоту к осмотру", – добавил министр.

Он поблагодарил ученых, которые нашли и исследовали культурную ценность, и всех, кто работал над возвращением уникального документа в Украину.

"По свидетельствам историков, этот документ является красноречивым свидетельством аннексии Украинской поместной церкви Московией. Ведь в нем есть оговорка Петра о том, что Москва имела сильные опасения, что Киевская митрополия вернется под власть Константинополя", – резюмировал Нищук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 января Вселенский Патриарх Варфоломей подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Позже исторический документ подписали все члены Синода Вселенского Патриархата в Стамбуле.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram