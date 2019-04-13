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Захоплення української церкви Петром I: до Києва прибув унікальний артефакт

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До Києва 13 квітня привезли з Німеччини грамоту Петра I, яка свідчить про анексію Української помісної церкви Москвою.

Про це розповів міністр культури України Євген Нищук на своїй сторінці в Facebook, уточнивши, що древній артефакт відправили до заповідника "Софія Київська".

"Сьогодні вночі відбулась надзвичайна подія – з Німеччини до України прибула унікальна культурна цінність – історичний документ – Грамота Петра І. З моєю заступницею Тамарою Мазур особисто зустрів артефакт у Міжнародному аеропорту "Бориспіль", – розповів він.

Захоплення української церкви Петром I: до Києва прибув унікальний артефакт
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За словами Нищука, артефакт датований 1708 роком. Під час Другої Світової війни документ був втрачений, а з кінця 50-х XX століття знаходився в бібліотеці Інституту східно-європейської історії та краєзнавства Університету Тюбінгена (Федеральна земля Баден-Вюртемберг).

Захоплення української церкви Петром I: до Києва прибув унікальний артефакт

"Це справді надзвичайно цікавий рукописний пергамент, розміром 80 на 58 см у срібно-позолоченій оправі. По поверненні документ доправили до Національного заповідника "Софія Київська", де дуже скоро ми представимо Грамоту до огляду", – додав міністр.

Захоплення української церкви Петром I: до Києва прибув унікальний артефакт

Він подякував ученим, які знайшли і досліджували культурну цінність, і всіх, хто працював над поверненням унікального документа в Україну.

"За свідченнями істориків цей документ є красномовним свідченням анексії Української помісної церкви Московією. Адже у ньому є застереження Петра І про те, що Москва мала сильні побоювання, що Київська митрополія повернеться під владу Константинополя", – підсумував Нищук.

Захоплення української церкви Петром I: до Києва прибув унікальний артефакт
Захоплення української церкви Петром I: до Києва прибув унікальний артефакт

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 5 січня Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.

  • Пізніше історичний документ підписали всі члени Синоду Вселенського Патріархату в Стамбулі.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Євген Нищук
Місце
УкраїнаКиїв
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Ёпнуться можно! В 1708-м году окраина ужо была! А Пётр-1 часом не украинец?
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CARGO 100
CARGO 100
А в 1708-м была Украина?
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Ivanenko Petr, а архивы твой прапрапрапрадедуля писал?
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
CARGO 100, прикинь, России еще небыла а Украина таки была. И как ни старались подчистить архивы а правда выплывает.
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