Depeche Mode представили треки оркестра из Харькова

На сайте и Facebook-странице легендарного британского коллектива Depeche Mode появились треки и представление харьковского оркестра Prime Orchestra. Кавер-версии хитов Depeche Mode в исполнении украинцев были отобраны для участия в акции.

Акция под названием Facebook Fan Takeover проходит уже почти год. В ней участвуют группы, ансамбли, музыканты, фотографы и творческие люди со всего мира, связывающие свое творчество с Depeche Mode.

На днях британцы обратили внимание на симфонические аранжировки украинцев, после чего опубликовали их в своих аккаунтах в соцсетях, а такжен представили на официальном сайте.

Коллектив Prime Orchestra был основан в Харькове в 2014 году Максимом Максименко и Юрием Рыбалкой.

"Мы сняли видео, выложили в YouTube, фанаты Depeche Mode заметили, начали писать отзывы, и так мы попали в акцию Fan Takeover", – рассказал Максименко.

Как сообщал CityOboz, культовая британская группа даст концерт в Киеве.