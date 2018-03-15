Depeche Mode презентували треки оркестру з Харкова

На сайті і Facebook-сторінці легендарного британського колективу Depeche Mode з'явилися треки і представлення харківського оркестру Prime Orchestra. Кавер-версії хітів Depeche Mode у виконанні українців були відібрані для участі в акції.

Акція під назвою Facebook Fan Takeover проходить вже майже рік. У ній беруть участь групи, ансамблі, музиканти, фотографи і творчі люди з усього світу, що пов'язують свою творчість з Depeche Mode.

Днями британці звернули увагу на симфонічні аранжування українців, після чого опублікували їх у своїх акаунтах в соціальних мережах, а також представили на офіційному сайті.

Колектив Prime Orchestra був заснований в Харкові в 2014 році Максимом Максименко та Юрієм Риболкою.

"Ми зняли відео, виклали в YouTube, фанати Depeche Mode помітили, почали писати відгуки, і так ми потрапили в акцію Fan Takeover", - розповів Максименко.

Як повідомляв CityOboz, культова британська група дасть концерт в Києві .