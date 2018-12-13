День Андрея 2018: как оригинально поздравить

13 декабря православные христиане отмечают день Андрея Первозванного - одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа и брата апостола Петра.В день Андрея запрещено шить, ткать и прясти и заниматься тяжелой физической работой.

Отметим, что в этот день девушки гадают, чтобы узнать о суженом. OBOZREVATEL предлагает читателю лучшие варианты поздравлений на день Андрея.

Поздравления с Днем Андрея в стихах

Воплощай мечты, Андрей,

Иди к заветной цели,

Чтоб всегда в душе твоей

Птички звонко пели.

И прекрасная любовь

Ждать не заставляла,

В жизни все произошло,

Чего не доставало.

Желаю прибыль получить

И с выгодой тройной

Все доходы в рост пустить,

Чтоб жизнь лилась рекой!

Андрей, я тебя поздравляю

И желаю удачи во всем,

Чтобы к счастью нашел ты дорогу,

Чтоб дело свое ты нашел.

Исполнятся пусть все желания,

Сбываются пусть все мечты,

Пусть радует мир новизною,

И будешь любить его ты.

Пусть тебе светят все звезды,

Пусть будет легким твой путь,

Только на крыльях успеха,

Ты про меня не забудь!

Поздравления с Днем Андрея в прозе

Андрей, поздравляем тебя с Днем ангела и желаем крепкого здоровья, любви, радости и большого счастья. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом с тобой и оберегает тебя от всех бед. Пускай твои близкие всегда будут рядом с тобой и никогда тебя не предают.

Дорогой Андрей, в этот день мы желаем тебе всегда быть таким же веселым и душевным человеком. Пускай твои великолепные качества помогут тебе занять выгодное место в жизни. Пускай все о чем ты мечтаешь, дается тебе легко и без лишних усилий. Желаем никогда не ставить под сомнение собственную значимость и смело смотреть вперед.

Как ранее писал OBOZREVATEL, день Андрея Первозванного - это не только религиозный праздник, но и народный. Не смотря на то, что Андрей Первозванный – христианский святой, народные традиции имеют дохристианский характер. Например, до сих пор девушки гадают, чтобы узнать, кто станет их суженым.