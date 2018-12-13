День Андрея 2018: как оригинально поздравить

13 декабря православные христиане отмечают день Андрея Первозванного - одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа и брата апостола Петра.В день Андрея запрещено шить, ткать и прясти и заниматься тяжелой физической работой.
Отметим, что в этот день девушки гадают, чтобы узнать о суженом. OBOZREVATEL предлагает читателю лучшие варианты поздравлений на день Андрея.
Поздравления с Днем Андрея в стихах
Воплощай мечты, Андрей,
Иди к заветной цели,
Чтоб всегда в душе твоей
Птички звонко пели.
И прекрасная любовь
Ждать не заставляла,
В жизни все произошло,
Чего не доставало.
Желаю прибыль получить
И с выгодой тройной
Все доходы в рост пустить,
Чтоб жизнь лилась рекой!
Андрей, я тебя поздравляю
И желаю удачи во всем,
Чтобы к счастью нашел ты дорогу,
Чтоб дело свое ты нашел.
Исполнятся пусть все желания,
Сбываются пусть все мечты,
Пусть радует мир новизною,
И будешь любить его ты.
Пусть тебе светят все звезды,
Пусть будет легким твой путь,
Только на крыльях успеха,
Ты про меня не забудь!
Поздравления с Днем Андрея в прозе
Андрей, поздравляем тебя с Днем ангела и желаем крепкого здоровья, любви, радости и большого счастья. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом с тобой и оберегает тебя от всех бед. Пускай твои близкие всегда будут рядом с тобой и никогда тебя не предают.
Дорогой Андрей, в этот день мы желаем тебе всегда быть таким же веселым и душевным человеком. Пускай твои великолепные качества помогут тебе занять выгодное место в жизни. Пускай все о чем ты мечтаешь, дается тебе легко и без лишних усилий. Желаем никогда не ставить под сомнение собственную значимость и смело смотреть вперед.
Как ранее писал OBOZREVATEL, день Андрея Первозванного - это не только религиозный праздник, но и народный. Не смотря на то, что Андрей Первозванный – христианский святой, народные традиции имеют дохристианский характер. Например, до сих пор девушки гадают, чтобы узнать, кто станет их суженым.