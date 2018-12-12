День Андрея Первозванного 2018: что нельзя делать

День Андрея Первозванного - это не только религиозный праздник, но и народный. Не смотря на то, что Андрей Первозванный – христианский святой, народные традиции имеют дохристианский характер. Например, до сих пор девушки гадают, чтобы узнать, кто станет их суженым.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о приметах, запретах и гаданиях на День Андрея Первозванного.

День Андрея Первозванного 2018: гадания

В ночь на 13 декабря принято класть под подушку мешочек с мужскими именами. На отдельных бумажках пишут 11 имен по своему усмотрению, а одну бумажку оставляют пустой. Утром одну из них достают. Какое имя выпадет – такое и будет носить ваш будущий муж. А если вытащить пустую бумажку – судьба желает оставить имя в тайне.

Накануне Андреевской ночи по одному мужскому имени пишут на нескольких луковицах. Их ставят в емкость с водой. Какая луковица прорастет первой - то имя и станет судьбой.

В миску наливают воду, а на краях закрепляют кусочки бумаги с именами. В емкость опускают зажженную свечу в лодочке из ореховой скорлупы и ждут, пока она не приплывет к одному из краев с мужским именем.

Что нельзя делать на День Андрея Первозванного 2018

В этот день нельзя шить, ткать и прясть. Кроме того, запрещена тяжелая физическая работа.

Приметы на День святого Андрея Первозванного

Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет – холодная и снежная.

Если тихая вода – хорошая зима, шумная – трещать будут морозы, будут бури, метели.

Красный огонь в печи – на стужу, белый – на оттепель.

Если в праздник Андрея идет снег – зима будет морозной и холодной.

Холодно, но солнечно — быть хорошему урожаю.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 7 декабря православные христиане отмечали День памяти святой великомученицы Екатерины, которая является покровительницей любви и брака, помогающая девушкам отыскать своего суженого.