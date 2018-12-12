День Андрея Первозванного 2018: что нельзя делать

День Андрея Первозванного - это не только религиозный праздник, но и народный. Не смотря на то, что Андрей Первозванный – христианский святой, народные традиции имеют дохристианский характер. Например, до сих пор девушки гадают, чтобы узнать, кто станет их суженым.
OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о приметах, запретах и гаданиях на День Андрея Первозванного.
День Андрея Первозванного 2018: гадания
В ночь на 13 декабря принято класть под подушку мешочек с мужскими именами. На отдельных бумажках пишут 11 имен по своему усмотрению, а одну бумажку оставляют пустой. Утром одну из них достают. Какое имя выпадет – такое и будет носить ваш будущий муж. А если вытащить пустую бумажку – судьба желает оставить имя в тайне.
Накануне Андреевской ночи по одному мужскому имени пишут на нескольких луковицах. Их ставят в емкость с водой. Какая луковица прорастет первой - то имя и станет судьбой.
В миску наливают воду, а на краях закрепляют кусочки бумаги с именами. В емкость опускают зажженную свечу в лодочке из ореховой скорлупы и ждут, пока она не приплывет к одному из краев с мужским именем.
Что нельзя делать на День Андрея Первозванного 2018
В этот день нельзя шить, ткать и прясть. Кроме того, запрещена тяжелая физическая работа.
Приметы на День святого Андрея Первозванного
Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет – холодная и снежная.
Если тихая вода – хорошая зима, шумная – трещать будут морозы, будут бури, метели.
Красный огонь в печи – на стужу, белый – на оттепель.
Если в праздник Андрея идет снег – зима будет морозной и холодной.
Холодно, но солнечно — быть хорошему урожаю.
Как ранее писал OBOZREVATEL, 7 декабря православные христиане отмечали День памяти святой великомученицы Екатерины, которая является покровительницей любви и брака, помогающая девушкам отыскать своего суженого.