Над Украиной пролетят два звездопада: когда и где смотреть

В декабре украинцы смогут увидеть два звездопада. Своих пиков они достигнут 14 и 22 декабря.

Первый — метеорный поток Геминиды станет одним из самых больших и зрелищных в этом году: до 120 падающих звезд в час. Что касается Урсиды, то в этом году ожидается до 10 метеоров в час. Об этом сообщает Concrete Playground.

Фото: Flickr/Thanasis Papathanasiou

Отмечается: если наблюдать за звездопадами во время их пика, то специальное оборудование не потребуется, их будет видно невооруженным глазом.

На небе они будут выглядеть как разлетающиеся светящиеся точки, оставляющие тонкие следы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 12 на 13 августа в мире был зафиксирован пик удивительного явления — звездопада Персеиды. Он представляет собой "дождь из звезд" — метеоров, которые проносятся по небу со скоростью до 59 км/сек.