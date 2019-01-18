Дайвер показал, что творится в глубинах Днепра: видео

Известный запорожский дайвер Юрий Батаева опубликовал в сети интересное видео зимнего дайвинга в реке Днепр.

Видео появилось на канале дайвера. Юрию удалось сфотографировать зимовку огромных сомов, которые прекрасно себя чувствуют на самом дне и ищут уютное место в камнях.

По словам дайвера, в Днепре с каждым годом становится все меньше рыбы, однако увидеть десятки взрослых сомов, зимующих — это действительно приятное зрелище.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Запорожье дайвер Юрий Батаев осуществил погружение под лед в рамках экспедиции по поиску "Ангела". Эта мраморная скульптура стояла на могиле Луизы Унгер на затопленном немецком кладбище. Под водой Батаев отыскал ограждение и надгробную плиту.

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