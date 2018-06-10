Чудом спасли: в зоопарке Харькове появились милые лисята

В зоопарк "Фельдман ЭкоПарк" передали двух лисят из Черниговской области.

Животных спасли местные жители – вызволили из капканов, оказали первую помощь, а затем больше недели выхаживали дома. Все это время лисятам искали новое пристанище – зоопарк либо реабилитационный центр, который согласился бы их взять, сообщается на сайте зверинца.

"Рыжикам всего два месяца, отпускать их одних и не вполне выздоровевших в лес еще опасно, но и у себя людям держать их дальше было уже невозможно. В Киевском зоопарке для лисят места, увы, не нашлось. К счастью, их согласились принять в Харькове, в Центре спасения диких, экзотических и домашних животных "Добрый дом Фельдман ЭкоПарк", – рассказал киевский ветеринар Игорь Степченков, сопровождавший лисят в Харьков.

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Малышей назвали Никита и Алиса. Ветеринары надеются, что после реабилитации лисята вернутся в естественную среду обитания.

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