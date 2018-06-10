Дивом врятували: в зоопарку Харкові з'явилися милі лисенята

У зоопарк "Фельдман Екопарк" передали двох лисенят з Чернігівської області.

Тварин врятували місцеві жителі - визволили з капканів, надали першу допомогу, а потім понад тиждень виходжували вдома. Весь цей час лисенятам шукали новий притулок - зоопарк або реабілітаційний центр, який погодився б їх взяти, повідомляється на сайті звіринця.

"Рижикам всього два місяці, відпускати їх самих, поки вони не одужали, в ліс ще небезпечно, але і у себе людям тримати їх далі було вже неможливо. У Київському зоопарку для лисенят місця, на жаль, не знайшлося. На щастя, їх погодилися прийняти в Харкові, в Центрі порятунку диких, екзотичних і домашніх тварин "Добрий будинок Фельдман Екопарк", - розповів київський ветеринар Ігор Степченков, який супроводжував лисенят до Харкова.

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Малюків назвали Микита і Аліса. Ветеринари сподіваються, що після реабілітації лисенята повернуться в природне місце існування.

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