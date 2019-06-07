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"Чернобыль" от НВО: появились яркие кадры со съемок в Киеве

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В сети опубликовали яркие кадры того, как снимали сериал "Чернобыль" от НВО в Киеве. Так, одной из локаций для пятисерийной ленты стала улица Радунская.

Примечательно, что съемки проходили в июне 2018 года, но в сериале была показана зима. Для этого декораторы HBO нанесли на пустырь между жилыми домами искуственный снег. Фото на своей странице в Facebook разместил киевлянин Антон Витязь.

Съемки сериала в Киеве

Съемки сериала в Киеве

facebook.com/anton.vityaz

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"Данный кадр в сериале "Чернобыль" снимали около Радунской 9б. Летом 2018 года. Для кадра распылили искусственный снег и нанесли покрытие на песчаный пустырь, поставили лавочки на песок - для съемки кадра на заснеженной улице. Вокруг жара и лето", - написал автор фото.

Съемки сериала на улице Радунской

Съемки сериала на улице Радунской

facebook.com/anton.vityaz

Съемки сериала "Чернобыль" в Киеве

Съемки сериала "Чернобыль" в Киеве

facebook.com/anton.vityaz

Кадр из сериала "Чернобыль"

Кадр из сериала "Чернобыль"

Скриншот из видео

Как ранее писал OBOZREVATEL, большинство сцен рейтингового сериала "Чернобыль" о взрыве на ЧАЭС, созданного американским каналом НВО и британской компанией Sky, отсняли в Литве, однако в нем также появляется и часть украинских локаций и актеров.

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Темы
Телесериал "Чернобыль"Kyiv.City
Место
УкраинаЧернобыль
Теги
ЧернобыльЧернобыльская АЭС
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