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"Чорнобиль" від НВО: з'явилися яскраві кадри зі зйомок у Києві

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У мережі опублікували яскраві кадри того, як знімали серіал "Чорнобиль" від НВО у Києві. Так, однією з локацій для п'ятисерійної стрічки стала вулиця Радунська.

Характерно, що зйомки відбувалися у червні 2018 року, але у серіалі була показана зима. Для цього декоратори HBO нанесли на пустир між житловими будинками штучний сніг. Фото на своїй сторінці у Facebook розмістив киянин Антон Витязь.

Зйомки серіалу у Києві

Зйомки серіалу у Києві

facebook.com/anton.vityaz

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"Даний кадр у серіалі "Чорнобиль" знімали поблизу Радунської 9б. Влітку 2018 року. Для кадру розпорошили штучний сніг і нанесли покриття на піщаний пустир, поставили лавочки на пісок — для зйомки кадру на засніженій вулиці. Навколо спека і літо", — написав автор фото.

Зйомки серіалу на вулиці Радунській

Зйомки серіалу на вулиці Радунській

facebook.com/anton.vityaz

Зйомки серіалу "Чорнобиль" у Києві

Зйомки серіалу "Чорнобиль" у Києві

facebook.com/anton.vityaz

Кадр із серіалу "Чорнобиль"

Кадр із серіалу "Чорнобиль"

Скріншот із відео

Як раніше писав OBOZREVATEL, більшість сцен рейтингового серіалу "Чорнобиль" про вибух на ЧАЕС, створеного американським каналом НВО і британською компанією Sky, відзняли у Литві, проте у ньому також з'являється і частина українських локацій та акторів.

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Теми
Телесеріал "Чорнобиль"Kyiv.City
Місце
УкраїнаЧорнобиль
Теги
ЧорнобильЧорнобильська АЕС
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