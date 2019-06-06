В центре Львова обрушился фасад дома: есть пострадавшие

5 июня в центре Львова обрушился фрагмент фасада дома. В результате происшествия пострадала 16-летняя девушка.

ЧП произошло по адресу ул. Федорова, 1. Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

Улица Федорова wikipedia.org

Пострадавшая в состоянии средней степени тяжести с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рана лица" госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи г. Львов. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве обвалилось заброшенное крыло здания Колледжа геологоразведочных технологий. Инцидент произошел на улице Тютюнника, 9.

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