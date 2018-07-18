C камерами и туалетом: в Киеве открыли сказочно красивую лестницу 

В Киеве после реконструкции открыли лестницу, которая ведет с Пейзажной аллеи в урочище Гончары-Кожемяки на Подоле.

"Спуском, где сейчас обновили лестницу, жители Киева пользуются уже более тысячи лет. Каменные ступеньки, который когда-то нашли в этом месте, датируются Х веком", - заявил мэр города Виталий Кличко на открытии объекта, сообщает его пресс-служба.

Длина лестницы составляет более 200 метров, она состоит из 247 ступенек.

В рамках ремонтных работ также благоустроили прилегающую территорию, укрепили склоны, установили камеры видеонаблюдения, обустроили Wi-Fi-зону, смотровые площадки, LED-освещение, установили новые скамейки и урны, тревожную кнопку и построили общественный туалет.

Отметим, лестница является началом туристического маршрута в историческом центре города. Сейчас он ведет до Андреевского спуска и аллеи художников.

Планируется, после реконструкции второй очереди парка "Владимирская горка" и строительства нового пешеходного моста, его продлят до арки Дружбы народов.

Киевляне уже успели оценить реконструкцию и оставили свои положительные отзывы в сети. "Красота", "Огонь", "Супер!", "Вау", "Красиво", - отметили они.

Как сообщал CityOboz, в Киеве открыли необычный коворкинг.