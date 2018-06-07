Британцы включили киевский фестиваль в список лучших в мире

Киевский фестиваль Atlas Weekend вошел в список 39 лучших фестивалей мира, который составило британское издание Gigwise.

Фестиваль отметили за хороший лайнап, большое количество интересных местных артистов и доступную выпивку.

"Если говорить об отлично проведенном времени (в смысле действительно отлично), в Киеве вы будете в хорошей компании. Chemical Brothers, Morphine Suffering и Nothing But Thieves вызовут желание выпить чего покрепче. Но не стоит переживать о том, что вам придется бродить в поисках приличной афтепати, поскольку литры очень дешевой выпивки тут повсюду. Местных артистов здесь выступает тоже немало, а это отличная возможность познакомиться с местной культурой ", - говорится в описании.

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Соседями киевского феста оказались такие гиганты, как венгерский Sziget, легендарный джазовый фестиваль в Монтре (Швейцария) и даже американский Burning Man.

Как сообщал CityOboz, Atlas Weekend в этом году пройдет с 4 по 8 июля на ВДНХ в Киеве, LP станет хедлайнером фестиваля.