В Киеве наградили победителей фестиваля аматорского театра

В Киеве состоялся II Фестиваль украинского аматорского театра, который собрал рекордное в Украине количество участников - 75 театров, почти 1000 актеров из 36 городов Украины показали 80 спектаклей на сценах шести столичных театров: Национального академического драматического театра им. Ивана Франко, Киевского академического Молодого театра, ТЮЗа Киевского академического "Театра на Липках", Киевского театра "Золотые Ворота", Украинского малого драматического театра и Художественно-концертного центра им. Ивана Козловского Национальной оперетты Украины.

Награждение и мастер-классы проходили в Киевской Малой опере. Фестиваль состоялся при поддержке Национального союза театральных деятелей Украины и Департамента культуры исполнительного органа Киевского городского совета.

Фестивальная программа предусматривала конкурсный показ театральных представлений без ограничений театрального жанра в номинациях, в соответствии с видами театрального искусства: драматический театр, музыкальный театр, хореографический театр. Спектакли оценивало жюри из 20 выдающихся деятелей культуры и театрального искусства Украины.

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Победители:

1 МЕСТО В НОМИНАЦИИ ЮНОШЕСКИЙ ТЕАТР

Театр Юного Актера, г. Киев;

Арт-студия "НВК 209 "Сузір'я", г. Киев;

"ВОГНИ РАМПИ" Школьный театр школы № 30 г. Чернигова;

Театральная школа "ЖИВБУВПЕС", Ивано-Франковск;

Театральный коллектив "МАЙНДРІВНИКИ", г. Козятин;

Детский театр-студия "Вишневый сад", г. Киев;

Запорожский детский театр "СВІЯ", г. Запорожье;

Театр "СКЛО" студии театра и кино "Ромео і Джульетта", г. Ирпень;

Театр-студия "Ассоль /// ASSOL", пгт. Глеваха.

1 МЕСТО В НОМИНАЦИИ ДЕТСКИЙ ТЕАТР

Детский театр "ГРОТЕСК", г. Киев;

Народный художественный коллектив Украины, театр юных "ШПАКІВНЯ", г. Сумы;

Частный Театр-студия "МИ", Конотоп;

Первая Настоящая Театральная Студия, Бровары;

Примерное творческое объединение "Різні Люди", Вышгород;

Народный художественный коллектив театр-студия "БАРВІНОК", г. Киев;

Театральная студия "РАДОЩИ", г. Киев;

В НОМИНАЦИИ СТУДЕНЧЕСКИЕ, МОЛОДЕЖНЫЕ, АМАТОРСКИЕ ТЕАТРЫ больше всего наград получили:

Студенческий театр "ЖМЕНЯ", г. Ровно.

Творческая лаборатория "В центре внимания", г. Суми;

Народный любительский театр-студия "ГаРмИдЕр, г. Луцк;

Театр-студия "SPLASH", г. Киев;

Театр "БУ!", г. Винница;

Червоноградский Народный музыкально-драматический театр им. Леси Украинки, Червоноград;

Особенно надо отметить очень интересную работу Народного театра "ЛЕГЕНДА", г. Калуш, который в этом году отметил 50 лет существования;

Киевский театр-студия "МІФ";

Театральная мастерская "АРТМУР", Мелитополь;

Студенческий театр "НаУКМА", г. Киев;

"Молодежный драматический театр " АмаТеа", г.Чернигов;

Украинский Театр "Шкаff", г.Киев;

Старшая Студия Муниципального театра "Березіль", г. Киев;

Театр-студия "Ассоль /// ASSOL", пгт. Глеваха, Киевская обл.

На интернет-канале ПИКУТВ было почти 70 000 просмотров. В голосовании на "Приз зрительских симпатий" приняли участие более 18 000 поклонников.

"Приз зрительских симпатий"

Награждаются театры в каждой категории:

Народный театр "ЛЕГЕНДА", г. Калуш

Режиссеры: Леся Пицик, Ирина Хемич

"Приз зрительских симпатий" среди аматорских театров

Молодежный театр-студия "СУЧАСНИК", м. Черкаси

Художественный руководитель - Анна Борона

"Приз зрительских симпатий" среди юношеских театров

Детский драматический театр "ЕКСПРОМТ", Вышгород

Художественный руководитель - Наталья Филиппова

"Приз зрительских симпатий" среди детских театров.

Поздравляем и благодарим всех участников и победителей фестиваля!

В Украине театральное аматорство приобрело широкий размах, а по разнообразию, массовости, активности не имеет аналогов в Европе. Такое распространение художественной практики в обществе - яркое свидетельство значительного культурного и интеллектуального потенциала Украины, формирования единого культурного пространства. В будущем фестиваль планирует привлечь аматорские театры из разных стран и превратить Киев на несколько дней в художественное пространство, в который будут вовлечены сотни коллективов, тысячи участников и почти все театры столицы.