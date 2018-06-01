В Киеве наградили победителей фестиваля аматорского театра

В Киеве состоялся II Фестиваль украинского аматорского театра, который собрал рекордное в Украине количество участников - 75 театров, почти 1000 актеров из 36 городов Украины показали 80 спектаклей на сценах шести столичных театров: Национального академического драматического театра им. Ивана Франко, Киевского академического Молодого театра, ТЮЗа Киевского академического "Театра на Липках", Киевского театра "Золотые Ворота", Украинского малого драматического театра и Художественно-концертного центра им. Ивана Козловского Национальной оперетты Украины.
Награждение и мастер-классы проходили в Киевской Малой опере. Фестиваль состоялся при поддержке Национального союза театральных деятелей Украины и Департамента культуры исполнительного органа Киевского городского совета.
Фестивальная программа предусматривала конкурсный показ театральных представлений без ограничений театрального жанра в номинациях, в соответствии с видами театрального искусства: драматический театр, музыкальный театр, хореографический театр. Спектакли оценивало жюри из 20 выдающихся деятелей культуры и театрального искусства Украины.
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Победители:
1 МЕСТО В НОМИНАЦИИ ЮНОШЕСКИЙ ТЕАТР
Театр Юного Актера, г. Киев;
Арт-студия "НВК 209 "Сузір'я", г. Киев;
"ВОГНИ РАМПИ" Школьный театр школы № 30 г. Чернигова;
Театральная школа "ЖИВБУВПЕС", Ивано-Франковск;
Театральный коллектив "МАЙНДРІВНИКИ", г. Козятин;
Детский театр-студия "Вишневый сад", г. Киев;
Запорожский детский театр "СВІЯ", г. Запорожье;
Театр "СКЛО" студии театра и кино "Ромео і Джульетта", г. Ирпень;
Театр-студия "Ассоль /// ASSOL", пгт. Глеваха.
1 МЕСТО В НОМИНАЦИИ ДЕТСКИЙ ТЕАТР
Детский театр "ГРОТЕСК", г. Киев;
Народный художественный коллектив Украины, театр юных "ШПАКІВНЯ", г. Сумы;
Частный Театр-студия "МИ", Конотоп;
Первая Настоящая Театральная Студия, Бровары;
Примерное творческое объединение "Різні Люди", Вышгород;
Народный художественный коллектив театр-студия "БАРВІНОК", г. Киев;
Театральная студия "РАДОЩИ", г. Киев;
В НОМИНАЦИИ СТУДЕНЧЕСКИЕ, МОЛОДЕЖНЫЕ, АМАТОРСКИЕ ТЕАТРЫ больше всего наград получили:
Студенческий театр "ЖМЕНЯ", г. Ровно.
Творческая лаборатория "В центре внимания", г. Суми;
Народный любительский театр-студия "ГаРмИдЕр, г. Луцк;
Театр-студия "SPLASH", г. Киев;
Театр "БУ!", г. Винница;
Червоноградский Народный музыкально-драматический театр им. Леси Украинки, Червоноград;
Особенно надо отметить очень интересную работу Народного театра "ЛЕГЕНДА", г. Калуш, который в этом году отметил 50 лет существования;
Киевский театр-студия "МІФ";
Театральная мастерская "АРТМУР", Мелитополь;
Студенческий театр "НаУКМА", г. Киев;
"Молодежный драматический театр " АмаТеа", г.Чернигов;
Украинский Театр "Шкаff", г.Киев;
Старшая Студия Муниципального театра "Березіль", г. Киев;
Театр-студия "Ассоль /// ASSOL", пгт. Глеваха, Киевская обл.
На интернет-канале ПИКУТВ было почти 70 000 просмотров. В голосовании на "Приз зрительских симпатий" приняли участие более 18 000 поклонников.
"Приз зрительских симпатий"
Награждаются театры в каждой категории:
Народный театр "ЛЕГЕНДА", г. Калуш
Режиссеры: Леся Пицик, Ирина Хемич
"Приз зрительских симпатий" среди аматорских театров
Молодежный театр-студия "СУЧАСНИК", м. Черкаси
Художественный руководитель - Анна Борона
"Приз зрительских симпатий" среди юношеских театров
Детский драматический театр "ЕКСПРОМТ", Вышгород
Художественный руководитель - Наталья Филиппова
"Приз зрительских симпатий" среди детских театров.
Поздравляем и благодарим всех участников и победителей фестиваля!
В Украине театральное аматорство приобрело широкий размах, а по разнообразию, массовости, активности не имеет аналогов в Европе. Такое распространение художественной практики в обществе - яркое свидетельство значительного культурного и интеллектуального потенциала Украины, формирования единого культурного пространства. В будущем фестиваль планирует привлечь аматорские театры из разных стран и превратить Киев на несколько дней в художественное пространство, в который будут вовлечены сотни коллективов, тысячи участников и почти все театры столицы.