Британці включили київський фестиваль в список кращих в світі

Київський фестиваль Atlas Weekend увійшов до списку 39 кращих фестивалів світу, який склало британське видання Gigwise.

Фестиваль відзначили за хороший лайнап, велику кількість артистів і доступну випивку.

"Якщо говорити про відмінно проведений час (в сенсі дійсно відмінно), в Києві ви будете в хорошій компанії. Chemical Brothers, Morphine Suffering і Nothing But Thieves викличуть бажання випити чогось міцнішого. Але не варто переживати про те, що вам доведеться бродити в пошуках пристойної афтепаті, оскільки літри дуже дешевої випивки тут всюди. Місцевих артистів тут виступає теж чимало, а це відмінна можливість познайомитися з місцевою культурою", - йдеться в описі.

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Сусідами київського фесту виявилися такі гіганти, як угорський Sziget, легендарний джазовий фестиваль в Монтре (Швейцарія) і навіть американський Burning Man.

Як повідомляв CityOboz, Atlas Weekend в цьому році пройде з 4 по 8 липня на ВДНГ в Києві, LP стане хедлайнером фестивалю.