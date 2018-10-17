"Берем полотенца и идем в джакузи": в Киеве прорвало трубу с горячей водой

В Киеве на Борщаговке в связи с возобновлением подачи горячей прорвало трубу.

Видеозаписью этого инцидента поделилась киевлянка Оксана Коваль в группе Kyiv INFO.

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"Спасибо за подачу теплой воды на Борщаговку. Сейчас берем полотенца и идем ложиться в джакузи", - с иронией прокомментировала женщина.

Также она сообщила, что трубы прорвало еще в 6 утра и на момент 15-00 никакие аварийные службы не выехали.

"Потом, наверное, нам напишут долги в платежки за эту самую теплую воду и снова полгода слушать байки о решении данного вопроса доблестными чиновниками", - добавила Оксана.

Как сообщал OBOZREVATEL, подписание мирового соглашения с НАК "Нафтогаз" и заключение договоров на поставку газа столице позволит возобновить поставки горячей воды в дома киевлян уже в ближайшие дни. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".