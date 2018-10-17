"Берем полотенца и идем в джакузи": в Киеве прорвало трубу с горячей водой

В Киеве на Борщаговке в связи с возобновлением подачи горячей прорвало трубу.
Видеозаписью этого инцидента поделилась киевлянка Оксана Коваль в группе Kyiv INFO.
"Спасибо за подачу теплой воды на Борщаговку. Сейчас берем полотенца и идем ложиться в джакузи", - с иронией прокомментировала женщина.
Также она сообщила, что трубы прорвало еще в 6 утра и на момент 15-00 никакие аварийные службы не выехали.
"Потом, наверное, нам напишут долги в платежки за эту самую теплую воду и снова полгода слушать байки о решении данного вопроса доблестными чиновниками", - добавила Оксана.
Как сообщал OBOZREVATEL, подписание мирового соглашения с НАК "Нафтогаз" и заключение договоров на поставку газа столице позволит возобновить поставки горячей воды в дома киевлян уже в ближайшие дни. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".