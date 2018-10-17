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"Берем полотенца и идем в джакузи": в Киеве прорвало трубу с горячей водой

1.6тЧитать материал на украинском

В Киеве на Борщаговке в связи с возобновлением подачи горячей прорвало трубу.

Видеозаписью этого инцидента поделилась киевлянка Оксана Коваль в группе Kyiv INFO.

"Берем полотенца и идем в джакузи": в Киеве прорвало трубу с горячей водой

"Берем полотенца и идем в джакузи": в Киеве прорвало трубу с горячей водой
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"Спасибо за подачу теплой воды на Борщаговку. Сейчас берем полотенца и идем ложиться в джакузи", - с иронией прокомментировала женщина.

Также она сообщила, что трубы прорвало еще в 6 утра и на момент 15-00 никакие аварийные службы не выехали.

"Потом, наверное, нам напишут долги в платежки за эту самую теплую воду и снова полгода слушать байки о решении данного вопроса доблестными чиновниками", - добавила Оксана.

Как сообщал OBOZREVATEL, подписание мирового соглашения с НАК "Нафтогаз" и заключение договоров на поставку газа столице позволит возобновить поставки горячей воды в дома киевлян уже в ближайшие дни. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

Место
УкраинаКиев
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Опять говно по Киеву попляло
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Степан Графский
Степан Графский
Хохложопые уже с ведрами стоят?
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Еще одно место где куевляне могут на халяву попользоваться горячей водой
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