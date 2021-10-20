'Барселона' – 'Динамо': онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в третьем туре группового турнира Лиги чемпионов сразится на выезде с каталонской "Барселона". Встреча состоится в среду, 20 октября.

Команда Мирча Луческу сыграет с грозным оппонентом на поле легендарного стадиона "Камп Ноу". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Барселона – Динамо. Начало поединка – в 19:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БАРСЕЛОНА – ДИНАМО

Болельщики смогут следить за противостоянием на стримминговом канале "Megogo Футбол 1", который также доступен на видеоплатформе Volia TV.

Кроме того, трансляцию из столицы Каталонии проведут российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2".

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ПРОГНОЗ НА БАРСЕЛОНА – ДИНАМО

Очевидным фаворитом матча аналитики называют хозяев поля. Ставки на победу "Барселоны" принимаются с коэффициентом 1,26.

Ничья оценивается котировкой 6,25. А показатели на успех "Динамо" достигают уровня 10,50.

СУДЬИ НА МАТЧ БАРСЕЛОНА – ДИНАМО

Судить поединок будет бригада арбитров из Франции, которую возглавляет опытный Клеман Тюрпен.

Помогать ему будут лайнсмены Николя Дано и Сириль Гренгор. Роль четвертого рефери исполнит Жереми Пиньяр.

Также на игре будет задействована система видеоповторов (VAR), за работу которой будет отвечать Вилли Делажо.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Рональд Куман, главный тренер "Барселоны":

– В прошлом году мы играли с "Динамо", дважды обыграли их, но в этом сезоне они стали лучше как команда. Мы знаем, чего ожидать. Мы рискуем своим будущим в Лиге чемпионов, мы не можем проиграть обе следующие встречи, мы должны в обеих победить. Нет другого пути, кроме как выиграть матч у "Динамо". Мы знаем, что нам нужно делать, а именно набирать очки. Это единственная возможность пройти.

Мирча Луческу, главный тренер "Динамо":

– Это необычный сезон. Почти все топ-клубы после двух стартовых туров Лиги чемпионов нуждаются в победах. Не только "Барселоне" нужны очки, но и мы в них нуждаемся. У каталонцев много молодых перспективных игроков, но для прогресса им необходимы командные результаты. Понятно, что команда строится не только из молодых игроков, нужны и опытные исполнители.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Барселона": Тер Стеген – Роберто, Пике, Лангле, Альба – де Йонг, Бускетс, Гави – Фати, Депай, Дест

"Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, де Пена – Витиньо

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

"Барселона" проиграла две стартовые встрече "Баварии" и "Бенфике" и находится на последней строчке, уступая "Динамо" одно очко.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

В самом престижном европейском клубном турнире команды встречались 10 раз – семь побед взяла "Барса", а три матча остались за "Динамо". Разница мячей 20:13 в пользу каталонцев.

Разумеется, наиболее памятными для украинцев стали два разгрома соперника в 1997-м – 3:0 в Киеве и 4:0 на "Камп-Ноу" с хет-триком Андрея Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный футболист киевского "Динамо" Йожеф Сабо жестко прошелся по форварду команды Виталию Супряге.