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Анекдоти дня: найсмішніші приколи за 14 серпня

18.5тЧитати новину російською

Невелика порція хорошого настрою зайвою не буває ніколи, особливо в розпал робочого тижня.

CityOboz пропонує трохи відволіктися і насолодитися кращими жартами дня.

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Новини
Анекдоти дня: найсмішніші приколи за 6 серпня

***

Якщо дівчина в твоїй присутності поводиться як дурепа - це означає, що вона в тебе закохана. Або дурепа.

***

Головна задача мізинця на нозі - переконатися, що всі меблі в будинку на місці.

***

Справжня любов - це коли помив кота, а він все одно до тебе прийшов.

***

- З днем ​​народження, довгих років! Залишайся завжди таким, який ти зараз!

- Ти мене зараз практично прокляв ...

Раніше CityOboz розповідав про смішні пошукові запити.

Читайте всі новини по темі "Анекдоти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анекдоти
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