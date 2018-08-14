Анекдоти дня: найсмішніші приколи за 14 серпня

Невелика порція хорошого настрою зайвою не буває ніколи, особливо в розпал робочого тижня.

CityOboz пропонує трохи відволіктися і насолодитися кращими жартами дня.

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facebook.com/onpmrestored

facebook.com/onpmrestored

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Якщо дівчина в твоїй присутності поводиться як дурепа - це означає, що вона в тебе закохана. Або дурепа.

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Головна задача мізинця на нозі - переконатися, що всі меблі в будинку на місці.

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Справжня любов - це коли помив кота, а він все одно до тебе прийшов.

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- З днем ​​народження, довгих років! Залишайся завжди таким, який ти зараз!

- Ти мене зараз практично прокляв ...

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