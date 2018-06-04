Амфітеатр і пеліканник: як зміниться зоопарк в Києві

У київському зоопарку проходить перша черга масштабної реконструкції, яку обіцяють завершити на початку осені.

Робітники вже практично звели на території амфітеатр для проведення різних заходів і облаштували три озера поруч з центральним входом, пише "Сегодня".

На місці старого приматника і недобудованого корпусу ведеться будівництво нового входу в зоопарк. Після реконструкції центральний вхід переїде на кут проспекту Перемоги та вул. Зоологічної. Там облаштують каси і встановлять велику скульптуру жирафа.

Поруч з'явиться будівля, де розмістяться кафе, сувенірний магазин, туалети, а в підвальній частині - величезний акваріум. Зараз тут ведуться бетонно-арматурні роботи.

По сусідству будують бетонний каркас нового приматника площею 7,3 тис. кв. м.

"Це будова з просторими вольєрами і високими стелями, щоб тваринам було комфортно. Для відвідувачів з обмеженими можливостями і мам з колясками передбачені пандуси. Поруч із зимовими вольєрами будуть споруджені літні з невеликими озерцями і огорожею", - розповів Сергій Данилович, заступник директора КП " Житлоінвестбуд-УКБ ", який проводить роботи.

Відзначається, що озера, амфітеатр, новий пеліканник і універсальний вольєр відвідувачі зоопарку побачать вже в цьому році. Перше декоративне озеро знаходиться ближче до нинішнього входу. Коли роботи закінчать, вода в озері буде спускатися каскадом, а простір навколо декорують каменем, встановлять лавочки та освітлення. Неподалік забили палі для універсального вольєра площею 100 кв. м для тимчасових експозицій.

Поруч з другим озером вже практично збудований з червоної цегли вольєр для пеліканів площею в 100 кв. м.

"По пандусу пелікани будуть спускатися в озеро. Вода в ньому буде очищатися фільтрами", - зазначив Данилович.

У тій частині зоопарку, яка знаходиться ближче до Брест-Литовському провулку, ведуться роботи з облаштування ще одного озера з зімовальнимі ямами для риб. У ньому будуть жити близько 160 карпів. На озері також облаштують альтанку в японському стилі. Вести до неї буде невеликий місток. Поруч - літній амфітеатр (540 кв. м) на 250-300 місць. Споруду облицюють гранітом, а на ярусах будуть дерев'яні сидіння.

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