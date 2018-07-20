21 июля 2018: какой сегодня праздник

21 июля отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий. В подборке - самые интересные из них.

Национальный день Бельгии, именины Дмитрия, Виктора и Андрея, американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин в рамках полета "Apollo 11" ступили на поверхность Луны - OBOZREVATEL рассказывает, что значит этот день для истории.

Именины 21 июля

Андрей, Виктор, Даниил, Дмитрий, Прокопий.

Национальный день Бельгии

После Бельгийской революции 1830 года, Национальный конгресс решил, что их страна будет королевством и позвал на царствование Леопольда I. Тот принял предложение. Официально праздник признали в 1890 году.

Также 21 июля

1798 - Египетский поход Наполеона: Битва у пирамид.

1969 - американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин в рамках полёта "Apollo 11" выходят на поверхность Луны. Астронавты установили в месте посадки флаг США.

1983 - зафиксирована самая низкая температура на планете за всю историю наблюдения −89,2 °C

2007 - вышла книга "Гарри Поттер и Дары Смерти".

Родились 21 июля

356 до н. э. - Александр Македонский, полководец.

1899 - Эрнест Хемингуэй,американский писатель, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года.

1951 - Робин Уильямс, американский актер.

Как ранее писал CityOboz, названы самые популярные профессии в 2018 году.