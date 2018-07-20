Где отдохнуть в Украине: топ-7 популярных курортов

В Украине есть много интересных мест для приятного отдыха, куда можно поехать на выходные или провести целый отпуск. В нашей подборке – топ-7 вариантов.

Озеро Синевир

Самое глубокое и крупнейшее по площади горное озеро Украины, а также самое известное в Карпатах, расположено в верховьях реки Теребли. Сюда приезжают туристы со всей Европы, чтобы полюбоваться его уникальной прозрачностью и подышать хвойным воздухом.

Озеро Синевир

Озеро Кунигунда

Соленое озеро антропогенного происхождения, расположено в Закарпатской области Украины в черте пгт Солотвино. По своему составу и лечебным свойствам не уступает Мертвому морю. Сюда приезжают даже зимой, ведь его температура не опускается ниже 17 градусов.

Озеро Кунигунда

Яремча

Город расположен в Ивано-Франковской области на реке Прут. Идеально подходит для полноценного отдыха, как для любителей тишины и покоя, так и для активных туристов. Здесь есть все - от уединенных коттеджей в горных лесах, до всевозможных активных развлечений.

Яремча

Буковель

Крупнейший горнолыжный курорт. Туристы приезжают сюда на зимние катания на лыжах и сноубордах, а также на летний отдых среди гор на самом большом искусственном озере в Украине со всевозможными водными развлечениями.

Буковель

Кирилловка

Здесь настоящее лето начинается уже в мае. Теплое Азовское море, песчаные пляжи, комфортная глубина воды и оздоровительный морской воздух.

Кирилловка

Шацкие озера

Отличное место на Волыни для любителей живописных видов - прозрачная вода даже на глубине восьми метров, лесные парки с эколого-познавательными маршрутами и невероятные закаты. Любителей рыбалки здесь ждет 31 разновидность рыбы.

Шацкие озера

Одесса

Популярная и очаровательная жемчужина у Черного моря. С прекрасной архитектурой, особенным юмором, вкусной кухней, роскошной набережной и песочными пляжами. Для желающих оздоровиться есть санатории, для детей – аквапарки.

Одесса

Ранее CityOboz сообщал, где отдохнуть в Одессе.