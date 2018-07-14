15 июля 2018: какой сегодня праздник

15 июля отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий. В подборке – самые интересные из них.

День украинских миротворцев и металлургов, одиозного султана Брунея, годовщины открытия театра "Ла Скала", Киевского педагогического университета, основания компаний "Боинг" и "Аэрофлот", выхода на экраны культовых фильмов "Pink Floyd": "The Wall" и "Крепкий орешек" - OBOZREVATEL рассказывает, что значит этот день для истории.

Именины 15 июля

Именины в этот день празднуют Арсений, Генрих, Иувеналий и Фотий.

День украинских миротворцев

Этот государственный праздник Украина отмечает уже шесть лет. 21 мая 2013-го его учредила Верховная рада, чтобы отдать должное участникам миротворческих операций и почтить память героев-миротворцев, которые погибли при исполнении обязанностей.

Стоит отметить, что Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций отмечается 29 мая, однако каждая страна-участница операций ООН имеет собственный, национальный день миротворца.

Отправка украинских миротворцев в Либерию, 2015 год пресс-служба Министерства обороны

День работников металлургической и горнодобывающей промышленности

Учрежденный еще в 1957-ом праздник много десятилетий отмечался в третье воскресенье июля как День металлурга. В 2006 году благодаря указу президента Виктора Ющенко его переименовали в День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.

На этом видео Камерный оркестр "Ренессанс" играет мелодию из сериала "Игра престолов" в конвертерном цехе металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе.

День султана Брунея

15 июля, день рождения султана Хассанала Болкиаха, - главный национальный праздник государства Бруней в Юго-Восточной Азии. Здесь царит абсолютная монархия. Султан владеет всем, что находится в стране, а в созданной им конституции написано: "султан не может ошибаться ни как человек, ни как официальное лицо".

Хассанал Болкиах родился в 1946-ом и возглавил страну в далеком 1968 году. Он является поистине легендарной и даже одиозной личностью - в основном благодаря неслыханному богатству. Дворец, в котором он живет, занесен в "Книгу рекордов Гиннесса" как самый большой в мире.

Интересно, что в День султана подарки получают все граждане Брунея.

Также 15 июля:

1776 - в Милане открыли знаменитый театр "Ла Скала".

1920 - основан Киевский педагогический университет.

1916 - Уильям Боинг, инженер из США, учредил компанию Pacific aero products. Через несколько месяцев ее переименовали в Boeing airplane.

Уильям Боинг Википедия

1923 - в СССР создана государственная авиакомпания "Аэрофлот".

1982 - в Англии увидел свет культовый фильм "Pink Floyd": "The Wall" ("Стена").

1988 - в прокат США вышел знаменитый боевик "Крепкий орешек" с Брюсом Уиллисом.

1991 - в Англии впервые запретили рекламу сигарет без надписи "Курение убивает".

1998 - состоялся первый эфир популярного украинского "Нового канала".

15 июля родились

1606 - художник Рембрандт Харменс ван Рейн, самый известный художник Нидерландов XVII века.

1814 - Павел Заблоцкий-Десятовский, украинский врач, анестезиолог-новатор, этнограф, ботаник, написавший 40 работ по хирургии и стоматологии.

Также OBOZREVATEL составил гороскоп на 15 июля по картам Таро.