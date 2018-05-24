14 круїзів за сезон: Дніпро заполонили західні туристи

23 травня вперше за чотири роки до річкового порту Дніпра прибув круїзний корабель. Провівши день в місті, зарубіжні туристи відправляться у Запоріжжя, Херсон і Одесу. Всього за сезон таких кораблів буде 14. Про це повідомляє "Наше місто" .

У місті іноземці стикаються з проблемою відсутності англомовних гідів, тому місцевих жителів, які володіють контактами таких фахівців, закликають звертатися до "Агентства розвитку Дніпра". Крім того, городян просять пропонувати нові цікаві локації для екскурсій.

nashemisto.dp.ua

"Зараз в Дніпрі вони тільки екскурсанти, а не туристи, оскільки проводять у нас день і опівночі відправляються на Запоріжжя, і далі до Херсона і Одеси. Пропонуйте цікаві локації, можливо, нові, які можна відвідати протягом двох-трьох годин. English friendly в місті - також пишіть. Для туристичних послуг - це буде тренування боєм ", - говорить керівник туристичного напрямку "Агентства розвитку Дніпра" Анна Коледа.

Як повідомляється, всього заплановано 14 круїзів за сезон з більш ніж 150 американцями, канадцями і австралійцями на кожному борту.

Як писав CityOboz, в Дніпрі заборонили продаж алкоголю в нічний час.