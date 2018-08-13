14 августа: какой сегодня праздник

14 августа отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий. В подборке - самые интересные из них.
Медовый Спас, именины Александр, Дмитрий, София, выданы первые водительские права, завершено строительство Кельнского собора, - OBOZREVATEL рассказывает, что значит этот день для истории.
Медовый Спас
14 августа православные христиане отмечают первый из трех Спасов - Медовый или Маковей. Кроме того, в этот день начинается Успенский пост, который продлится до 28 августа. Сегодня принято освящать в церкви мак, мед и воду, а также делиться этим с нуждающимися. Это праздник, с которым связывают окончание лета, день пчеловодов. Пасечники заламывают в ульях первые медовые соты.
Именины 14 августа
Александр, Дмитрий, София.
Также 14 августа
1880 — завершено строительство Кельнского собора.
1893 — полицейский префект Парижа Луи Лепин вручает первые водительские права оставшемуся неизвестным для истории автомобилисту
1936 — впервые на Олимпийских играх представлен баскетбол.
Родились 14 августа
1714 — Клод Жозеф Верне (ум. 1789), французский пейзажист-маринист.
1947 — Даниэла Стил, американская писательница.
1966 — Хэлли Берри, американская киноактриса и модель, обладательница премии "Оскар".
1983 — Мила Кунис, американская киноактриса.
Как ранее писал OBOZREVATEL, TARABAROVA рассказала о поклонниках и курьезах в путешествиях.