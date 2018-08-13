14 августа: какой сегодня праздник

14 августа отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий. В подборке - самые интересные из них.

Медовый Спас, именины Александр, Дмитрий, София, выданы первые водительские права, завершено строительство Кельнского собора, - OBOZREVATEL рассказывает, что значит этот день для истории.

Медовый Спас

14 августа православные христиане отмечают первый из трех Спасов - Медовый или Маковей. Кроме того, в этот день начинается Успенский пост, который продлится до 28 августа. Сегодня принято освящать в церкви мак, мед и воду, а также делиться этим с нуждающимися. Это праздник, с которым связывают окончание лета, день пчеловодов. Пасечники заламывают в ульях первые медовые соты.

Именины 14 августа

Александр, Дмитрий, София.

Также 14 августа

1880 — завершено строительство Кельнского собора.

1893 — полицейский префект Парижа Луи Лепин вручает первые водительские права оставшемуся неизвестным для истории автомобилисту

1936 — впервые на Олимпийских играх представлен баскетбол.

Родились 14 августа

1714 — Клод Жозеф Верне (ум. 1789), французский пейзажист-маринист.

1947 — Даниэла Стил, американская писательница.

1966 — Хэлли Берри, американская киноактриса и модель, обладательница премии "Оскар".

1983 — Мила Кунис, американская киноактриса.

Как ранее писал OBOZREVATEL, TARABAROVA рассказала о поклонниках и курьезах в путешествиях.