14 серпня: яке сьогодні свято

14 серпня відзначають кілька українських та міжнародних свят, а також річниць історичних подій. У добірці - найцікавіші з них.
Медовий Спас, іменини Олександр, Дмитро, Софія, видані перші водійські права, завершено будівництво Кельнського собору, - OBOZREVATEL розповідає, що означає цей день для історії.
Медовий Спас
14 серпня православні християни відзначають перший з трьох Спасів - Медовий або Маковій. Крім того, в цей день починається Успенський піст, який триватиме до 28 серпня. Сьогодні прийнято освячувати в церкві мак, мед і воду, а також ділитися цим з нужденними. Це свято, з яким пов'язують закінчення літа, день бджолярів. Пасічники заламують у вуликах перші медові стільники.
Іменини 14 серпня
Олександр, Дмитро, Софія.
Також 14 серпня
1880 - завершено будівництво Кельнського собору.
1893 - поліцейський префект Парижа Луї Лепін вручає перші водійські права залишившомуся невідомим для історії автомобілісту
1936 - вперше на Олімпійських іграх представлений баскетбол.
Народилося 14 серпня
1714 - Клод Жозеф Верне, французький пейзажист-мариніст.
1947 - Даніела Стіл, американська письменниця.
1966 - Хеллі Беррі, американська кіноактриса і модель, володарка премії "Оскар".
1983 - Міла Куніс, американська кіноактриса.
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