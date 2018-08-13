14 серпня: яке сьогодні свято

14 серпня відзначають кілька українських та міжнародних свят, а також річниць історичних подій. У добірці - найцікавіші з них.

Медовий Спас, іменини Олександр, Дмитро, Софія, видані перші водійські права, завершено будівництво Кельнського собору, - OBOZREVATEL розповідає, що означає цей день для історії.

Медовий Спас

14 серпня православні християни відзначають перший з трьох Спасів - Медовий або Маковій. Крім того, в цей день починається Успенський піст, який триватиме до 28 серпня. Сьогодні прийнято освячувати в церкві мак, мед і воду, а також ділитися цим з нужденними. Це свято, з яким пов'язують закінчення літа, день бджолярів. Пасічники заламують у вуликах перші медові стільники.

Іменини 14 серпня

Олександр, Дмитро, Софія.

Також 14 серпня

1880 - завершено будівництво Кельнського собору.

1893 - поліцейський префект Парижа Луї Лепін вручає перші водійські права залишившомуся невідомим для історії автомобілісту

1936 - вперше на Олімпійських іграх представлений баскетбол.

Народилося 14 серпня

1714 - Клод Жозеф Верне, французький пейзажист-мариніст.

1947 - Даніела Стіл, американська письменниця.

1966 - Хеллі Беррі, американська кіноактриса і модель, володарка премії "Оскар".

1983 - Міла Куніс, американська кіноактриса.

Як раніше писав OBOZREVATEL, TARABAROVA розповіла про прихильників і курйози в подорожах.