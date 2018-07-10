11 июля 2018: какой сегодня праздник

11 июля отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий. В подборке – самые интересные из них.

Именины 11 июля

Именины в этот день празднуют Герман, Иоанн, Кир, Ксенофонт, Павел и Сергей.

Всемирный день народонаселения

11 июля 1987 года количество жителей Земли превысило 5 млрд. Спустя два года, в 1989-ом, в честь этого события ООН провозгласило 11 июля Всемирным днем народонаселения. Цель праздника, как обычно, благая: привлечь внимание к программам общего развития и поиску решения общих проблем населения Земли.

Всемирный день шоколада

Отмечать День шоколада 11 июля первыми начали французы (в 1995 году), а затем уже к ним присоединились жители других стран. Напомним, что праздник с аналогичным названием отмечается также и 13 сентября.

Также 11 июля:

1576 - английская экспедиция Мартина Фробишера открыла Гренландию.

1776 - капитан Джеймс Кук отправился из Плимута в свою последнюю экспедицию на судне Resolution в сопровождении Discovery.

Корабль Resolution

1783 - Французская Академия прекратила работы по разработке парохода как бесперспективные.

1890 - прошли первые политические выборы в Японии.

1893 - японец Кокити Микимото впервые получил искусственный жемчуг.

1985 - в журнале Playboy опубликованы фотографии обнаженной поп-звезды Мадонны, наделавшие много шума.

Мадонна в журнале Playboy за 1985 год

Мадонна в журнале Playboy за 1985 год

2010 - сборная Испании впервые в истории стала победителем чемпионата мира по футболу.

11 июля родились

1934 - Джорджио Армани, итальянский модельер.

1959 - Сьюзанн Вега, американская поп-певица.

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