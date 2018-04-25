"Не нужно расти вверх": Йен Гэл о главных проблемах Киева

На фестивале CANactions состоялась презентация украинского издания книги Йена Гела "Города для людей". "Хмарочос" узнавал, какое впечатление произвел Киев на известного датского урбаниста и архитектора.

"Гуляя по Киеву, я замечаю на ваших улицах проблемы, характерные почти для всех европейских городов - в частности, везде царствуют автомобили. Это неудивительно, ведь еще в начале 1990-х годов частные автомобили были недоступны для большинства населения бывшего СССР. Поэтому они и стали наиболее популярным средством передвижения, который серьезно опережает общественный транспорт, не говоря уже о пешеходной и велосипедной инфраструктуре.

Фото Анна Лисун

Я неоднократно подчеркивал, что в Копенгагене были такие же проблемы. Но у нас начинали заниматься этим еще с 1970-х годов. Поэтому у насбыло время на то, чтобы решить проблему с парковкой и вложиться в развитие общественного транспорта. Вам необходимо обратить внимание на аналогичный опыт и других городов - например, Вены, Стокгольма, Мельбурна".

"Еще одна проблема восточноевропейских городов - незаконные застройки. Для европейского города это нонсенс. Здесь застройщики не могут купить себе отдельные права. Закон есть закон. У нас он защищает от точечной застройки зеленые зоны и жилые дворы.

Фото Анна Лисун

Нет у нас проблемы и с "огражденными сообществами", когда территорию жилых комплексов закрывают для других горожан. Наша городская политика совсем иная - люди должны иметь доступ к общественным пространствам, свободно передвигаться по городу и иметь возможность встречаться где угодно. Очень важно, чтобы городское пространство объединяло людей разных социальных, экономических и культурных групп. Только при таком взаимодействии возможно нормальное демократическое общество. Хотя люди, принадлежащие к обеспеченным слоям населения, пытаются "держаться своих" почти в каждом городе.

Мне нравится опыт Парижа и Барселоны, которые не делают ставку на высотную застройку. Наше архитектурное бюро также отмечает, что городам не нужно расти вверх. Проектирование высоток - это архитектурная лень".

Фото Анна Лисун

"Сегодня жителям Киева следует понять, какой город им нужен. Они должны видеть его перспективу и через десять, и через пятьдесят лет. Надо знать, как отвечать на рост количества его населения и увеличение числа пожилых людей. Что касается транспорта - следует помнить, что принцип "больше частных автомобилей - более развязок" уже давно не работает".