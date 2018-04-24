На Киевщине произошло массовое отравление

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области 25 человек, большинство из которых дети, заболели острой кишечной инфекцией средней тяжести.

"По сообщению Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области в с. Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области на 24.04.2018 заболело 25 человек, в том числе 21 ребенок (от 5 месяцев до 9 лет), острой кишечной инфекцией средней тяжести", – отметили в пресс-центре Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты населения.

Отмечается, что у 22 госпитализированных подтвержден диагноз "Гастроэнтероколит ротавирусной этиологии".

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"По состоянию на 24.04.2018 из инфекционного отделения центральной районной больницы Киево-Святошинского района выписано трое детей, на стационарном лечении остается 22 человека, из них 19 – дети", – отметили в ведомстве.

Больные ротавирусной инфекцией проживают в ЖК "Софиевский квартал" - 8 человек, из низ 4 - дети; ЖК "Львовский маеток" - 13 детей, ЖК "Софиевская слободка" - 2 детей, ЖК "Бархатный" - 1 ребенок и ЖК "Софиевская сфера" - 1 ребенок.

"Источник возбудителя инфекции и обстоятельства, способствовавшие возникновению вспышки устанавливаются. Однако, вероятной причиной заболевания жителей микрорайона, которые для приготовления пищи используют преимущественно водопроводную воду, стали неоднократные перебои и отсутствие водоснабжения на территории жилых комплексов с. Софиевская Борщаговка в связи с прорывами на водопроводной сети", – подчеркнули в пресс-службе.

Специалисты Киево-Святошинского районного отдела лабораторных исследований ГУ "Киевский ОЛЦ МОЗ Украины" отобрали 8 образцов водопроводной воды, из которых 5 - для исследования на бактериологические и санитарно-химические показатели и 3 - на вирусологические показатели. Сельского голову населенного пункта обязали подвезти качественную воду для местных жителей.

Как сообщал "Обозреватель", ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, зачем нужно делать прививки.