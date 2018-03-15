"Бобот": вышел второй тизер украинского экшна

Представлен второй официальный тизер украинской фантастической ленты "Бобот", снятой студией Mental dRive при поддержке Госкино Украины. Фильм выйдет на широкие экраны в июне этого года. Об этом сообщает пресс-служба компании Ukrainian Film Distribution.

"Бобот" поведает о 12-летнем мечтателе, который оказывается в центре противостояния двух внеземных сил.

По словам авторов фильма, они замахнулись на достаточно высокий уровень современной графики и качественных спецэффектов, которые будут составлять почти половину хронометража ленты.

"Мы попытались придумать невероятно большую космическую вселенную для этого фильма, часть которого вы увидите в "Боботе ". Эта история о том, что можно достичь всего, если уверенно делаешь первый шаг и не сдаешься", - говорит режиссер картины Максим Ксьонда.

В фильме использована музыка Олега "Фагота" Михайлюты (фронтмена группы ТНМК) и других талантливых отечественных композиторов.

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