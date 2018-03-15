"Бобот": вийшов другий тизер українського екшну

Представлено другий офіційний тизер української фантастичної стрічки "Бобот", знятої студією Mental dRive за підтримки Держкіно України. Фільм вийде на широкі екрани у червні цього року. Про це повідомляє прес-служба компанії Ukrainian Film Distribution.

"Бобот" повідає про 12-річного мрійника, який опиняється в центрі протистояння двох позаземних сил.

За словами авторів фільму, вони замахнулися на досить високий рівень сучасної графіки та якісних спецефектів, які складатимуть майже половину хронометражу стрічки.

"Ми спробували вигадати неймовірно великий космічний всесвіт для цього фільму, частину якого ви побачите у "Боботі". Ця історія про те, що можна досягнути всього, якщо впевнено робиш перший крок і не здаєшся",- каже режисер стрічки Максим Ксьонда.

У фільмі використано музику Олега "Фагота" Михайлюти (фронтмена гурту ТНМК) та інших талановитих вітчизняних композиторів.

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