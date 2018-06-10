Затока с высоты: опубликованы потрясающие фото 

В сети опубликованы удивительные фотографии курортной Затоки Одесской области с высоты птичьего полета.

На снимках - железнодорожно-автомобильный подъемный мост, пункт порта Бугаз, начало Будакской косы, на которой расположена центральная часть курортного поселка Затока, сообщает "Южный Курьер".

Также в кадрах запечатлен Белгород-Днестровский с его старинной средневековой крепостью, вид со стороны лимана на самый опасный участок крепостной стены, который сейчас спешно укрепляют, чтобы не развалился.

Как сообщал CityOboz, ранее запорожец устроил фотоохоту на Хортице.