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Затока с высоты: опубликованы потрясающие фото 

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В сети опубликованы удивительные фотографии курортной Затоки Одесской области с высоты птичьего полета.

На снимках - железнодорожно-автомобильный подъемный мост, пункт порта Бугаз, начало Будакской косы, на которой расположена центральная часть курортного поселка Затока, сообщает "Южный Курьер".

Также в кадрах запечатлен Белгород-Днестровский с его старинной средневековой крепостью, вид со стороны лимана на самый опасный участок крепостной стены, который сейчас спешно укрепляют, чтобы не развалился.

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Тема
Odesa.City
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