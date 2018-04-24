Известный фотограф показал потрясающие снимки Львова

Киевский фотограф Сергей Ристенко, широко известный благодаря своим невероятным снимкам Киева, опубликовал в Facebook не менее прекрасные кадры, сделанные во Львове.

"Львов. Вечер. Поющие птицы которых хорошо слышно в центре города, тишина, мягкое солнце и сказочная архитектура - идеальные составляющие впечатлений об этом городе. И лучше всего у меня получается снимать его на пленку и камеру 1959 года выпуска. Влюблен во Львов", - так подписал Сергей одну из фотографий.

Кадры, опубликованные фотографом, были сделаны как с земли, так и с воздуха - при помощи квадракоптера.

Львов. Рассвет.

Львов. Утро.

Львов.

Львов. Рассвет. Стрыйский парк

Львов. Рассвет.

Львов. Вечер.

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