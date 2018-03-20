Приютить немедленно: 5 собак Днепра, которые ищут дом

"Не покупай - возьми в приюте!" - девиз волонтеров из днепровской организации "Верность". CityOboz полностью согласен с такой постановкой вопроса и предлагает своим читателям обзавестись верным другом совершенно бесплатно.

В нашей подборке - 5 собак из Днепра, которым нужен дом прямо здесь и сейчас. Предлагаем помочь им с этим как можно скорее.

Айда

Маленькая трехмесячная Айда ищет семью. У обычной бездомной собаки родились щенки. Она привела их в лесу, рядом с пустым дачным поселком. Кто-то подкармливал многодетную мамочку, которая доверчиво выбегала навстречу, кто-то был недоволен таким количеством малышей. Ситуация почти типичная. А потом щенки начали исчезать. Однажды исчезли совсем, вместе с мамой и мисками для еды. Остался только один. Три дня он одиноко сидел на том месте, где была когда-то его семья ...

Когда слушать, как бедный беспомощный малыш один среди холодного леса пытается выжить, уже не было сил, волонтер попросила привезти ее к нам.

Теперь это Айда. Ее искупали, накормили, обработали от паразитов и перезнакомили со всеми котами и собаками. Айда - это щенок, который радуется каждой минуте жизни, всегда рад вас видеть, позитивный и смешной. Ест все.

Надеемся, найдутся те, кто возьмет к себе маленькую. Звоните по номеру 067-762-27-42

Оскар

Оскар, 5 лет, был домашним, любимым и верил, что так будет всегда. А потом с хозяином случилась беда, иначе он не допустил бы, чтобы Оскара схватили, бросили в багажник машины и вывезли из родного дома. Его, маленького и растерянного, привязали к столбу посреди незнакомой улицы без еды и воды.

Больше недели ждал верный пес, не сходя с места, что хозяин придет за ним. Измученного и несчастного, его приютила волонтер. Сейчас Оскар живет в приюте, тоскует и как ни одна другая собака требует дома и любви.

Все, что ему нужно, - мисочка еды, мягкая подстилка и теплые колени, в которые можно уткнуться носом. Оскар - немолодая, но крепкая здоровая собачка. Любит компанию людей и ласку. Очень послушный, приучен к выгулу - может жить и в квартире. Его невозможно не полюбить.

Чтобы взять Оскара в семью, звоните 067-893-39-19.

Тиффани

Тиффани, 6 месяцев, родилась на улице. Мама хорошо заботилась о щенках, оберегала их, работники офиса неподалеку подкармливали. Но жизнь бездомной собаки полна опасностей, особенно если это маленький щенок. Малышке не повезло, она попала под машину.

С перемолотыми, как в мясорубке, ножками она приползла в единственное место, где могла найти помощь, к знакомому офису, к людям. Ее не бросили в беде. Была сделана операция, долго длилась реабилитация. Сегодня малышка абсолютно здорова, весела и любознательна.

В приюте ей сразу дали красивое аристократическое имя, потому что Тиффани (для своих Фаня) отличается маленьким размером, изяществом форм и собачьих манер. Она доверчивая и ласковая, дружна со всеми, охотно перенимает опыт у старших собак и учится быть настоящим другом человека.

Если хотите познакомиться с Тиффани, звоните по телефону 097-507-92-99.

Чак

Чак - молодой пес трех лет, имеет яркую внешность и благородное сердце. Он лучший компаньон для детей и идеальный питомец для взрослых. Всегда с нетерпением ждет посетителей приюта, которым очень хочет понравиться и найти, наконец, дом и семью.

Чак - бывший бездомный пес. Жизнь его на улице не было легкой: в борьбе за выживание он получил тяжелую травму сустава, поэтому плохо опирается на переднюю лапу. Несмотря на это, он здоров, энергичен, весело играет с детьми, носится наперегонки с другими собаками.

Чак уравновешенный и послушный. С ним легко, весело и надежно. Он ради вас отвадит чужака и будет ласков с теми, кто вас любит. А если вас полюбит Чак - это навсегда.

Приходите познакомиться с ним. Звоните 063-832-60-72.

Рада

История простая и печальная. 2 июня бездомная собака родила шестерых карапузов под офисом ПриватБанка. Если мамочка-собаку терпели, то все семейство не захотели. Им повезло: маму с ее детским садом волонтеры забрали на передержку, чтобы дать возможность маме выкормить свое потомство.

Прошло время, собаку-маму стерилизовали и выпустили на прежнее место жительства. Малыши остались на передержке и пристраиваются. Среди щенков есть прекрасная, умная, активная, со всех сторон положительная красавица Рада. Девочка черного окраса, со слегка волнистой шерстью и веселым характером ищет себе хозяина, который по достоинству оценит ее замечательный характер и увидит в ней охранника и друга.

Чтобы забрать Раду, звоните по телефону 097-374-87-94.

Как писал CityOboz, телеканал с Днепра "трудоустроил" котов из приюта .