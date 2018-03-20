Прихистити негайно: 5 собак Дніпра, які шукають дім

"Не купуй - візьми в притулку!" - девіз волонтерів з дніпровської організації "Вірність". CityOboz повністю згоден з такою постановкою питання і пропонує своїм читачам обзавестися вірним другом абсолютно безкоштовно.

У нашій добірці - 5 собак з Дніпра, яким потрібен дім прямо тут і зараз. Пропонуємо допомогти їм в цьому якомога швидше.

Айда

Маленька трьохмісячна Айда шукає родину. У звичайної безхатньої собаки народилися цуцики. Вона привела їх у лісі, поруч з пустим дачним селищем. Хтось підгодовував багатодітну матусю, яка довірливо вибігала назустріч, хтось був незадоволений такою кількістю малечі. Ситуація майже типова. А потім цуцики почали зникати. Одного разу зникли зовсім, разом із мамою і мисками для їжі. Залишилось тільке одне, яке три дні самотньо сиділо на тому місці, де була колись її родина...

Коли слухати, як бідолашне безпорадне маля саме серед холодного лісу намагається вижити, вже не було сил, волонтер попросила привезти її до нас.

Тепер це Айда. Її викупали, нагодували, обробили від паразитів і перезнайомили з усіма котами і собаками. Айда - це цуценя, яке радіє кожній хвилині життя, завжди раде вас бачити, супер-позитивне і кумедне. Їсть усе.

Сподіваємось, знайдуться ті, хто візьме до себе маленьку. Телефонуйте за номером 067-762-27-42

Оскар

Оскар, 5 років, був домашнім улюбленцем і вірив, що так буде завжди. А потім з господарем трапилася біда, інакше він не допустив би, щоб Оскара схопили, кинули в багажник машини і вивезли з рідної домівки. Його, маленького і розгубленого, прив'язали до стовпа посеред незнайомої вулиці без їжі і води.

Більше тижня чекав вірний пес, не сходячи з місця, що господар прийде за ним. Змученого і нещасного, його прихистила волонтер. Зараз Оскар живе в притулку, тужить і, як жодна інша собака, потребує домівки і любові.

Все, що йому потрібно, - мисочка їжі, м'яка підстилка і теплі коліна, в які можна уткнутися носом. Оскар - немолодий, але міцний здоровий песик. Він дуже любить компанію людей і ласку. Надзвичайно слухняний, привчений до вигулу - може жити і в квартирі. Його неможливо не полюбити.

Щоб взяти Оскара в сім'ю, телефонуйте 067-893-39-19.

Тіффані

Тіффані, 6 місяців, народилася на вулиці. Мама добре піклувалася про щенят, оберігала їх, працівники офісу неподалік підгодовували. Але життя бездомного собаки сповнене небезпек, особливо якщо це маленьке цуценя. Малятку не пощастило, воно потрапило під машину.

З перемеленими, як в м'ясорубці, ніжками вона приползла в єдине місце, де могла знайти допомогу, до знайомого офісу, до людей. Його не кинули в біді. Була зроблена операція, довго тривала реабілітація. Сьогодні маленька абсолютно здорова, весела, допитлива.

У притулку їй одразу дали красиве аристократичне ім'я, тому що Тіффані (для своїх Фаня) відрізняється маленьким розміром, витонченістю форм і собачих манер. Вона довірлива і ласкава, дружна з усіма, охоче переймає досвід у старших собак і вчиться бути справжнім другом людини.

Якщо хочете познайомитися з Тіффані, телефонуйте за номером 097-507-92-99.

Чак

Чак - молодий пес 3 років, що має яскраву зовнішність і благородне серце. Він найкращий компаньйон для дітей і ідеальний вихованець для дорослих. Завжди з нетерпінням чекає на відвідувачів притулку, яким дуже хоче сподобатися і знайти, нарешті, будинок і сім'ю.

Чак - колишній бездомний пес. Життя його на вулиці не було легким: в боротьбі за виживання він отримав важку травму суглоба, тому погано спирається на передню лапу. Незважаючи на це, він здоровий, енергійний, весело грає з дітьми, носиться наввипередки з іншими собаками.

Чак урівноважений і слухняний. З ним легко, весело і надійно. Він заради вас відвадить чужака і буде ласкавий з тими, хто вас любить. А якщо вас полюбить Чак - це назавжди. Приходьте познайомитись з ним.

Чак так хоче бути вашим собакою! Телефонуйте 063-832-60-72.

Рада

Історія проста і сумна. 2 червня бездомна собака народила шістьох карапузів під офісом ПриватБанку. Якщо матусю-собаку терпіли, то все сімейство не захотіли. Їм пощастило: маму з її дитячим садом волонтери забрали на перетримку, щоб дати можливість матусі вигодувати своє потомство.

Минув час, собаку-маму стерилізували і випустили на колишнє місце проживання. Малюки залишилися на перетримці і прилаштовуються. Серед цуценят є чудова, кмітлива, активна, з усіх боків позитивна красуня Рада. Дівчинка чорного окрасу, зі злегка хвилястою шерстю і веселим характером шукає собі господаря, який гідно оцінить її чудовий характер і побачить в ній охоронця і друга.

Щоб забрати Раду, телефонуйте за номером 097-374-87-94.

Як писав CityOboz, телеканал з Дніпра "працевлаштував" котів з притулку.