Петра и Павла 2018: что нельзя делать в этот праздник

12 июля Православная церковь отмечает одно из наибольших праздников лета – день апостолов Петра и Павла.

OBOZREVATEL расскажет об истории праздника, традициях, а также о рекомендациях и церковных запретах этого дня.

Google Images

Кто такой апостол Петр

Петр был учеником Иисуса Христа, одним из 12 апостолов. Именно Петра и его брата Андрея Христос избрал первыми. В евангелии от Матфея приведены его слова: "Идите за Мной, и Я сделаю вас ловцами человеков".

До судьбоносной встречи Петра звали Симоном. Новое имя, означающее "камень", ему дал Христос. Позже именно это слово стало ассоциироваться с Петром как камнем, на котором была построена церковь Христа. В том же Евангелии приведены такие слова Христа: "Я говорю тебе: ты — Пётр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах".

Пьетро Перуджино, Вручение ключей апостолу Петру Google Images

Кстати, в Католической церкви Петр считается первым Папой Римским. Нынешний понтифик – Папа Франциск – 266-й после Петра.

После встречи с Христом Петр последовал за ним, оставив семью (апостол был женат). Он был с учителем до последнего дня его земной жизни. В ночь, когда Иисуса арестовали в Гефсиманском саду, именно Петр отрубил ухо рабу первосвященника, но именно Петр был тем, кто в ту же ночь трижды отрекся от Христа.

Позже он несколько раз встречался с воскресшим учителем. Евангелист Иоанн описывает сцену последней встречи Христа с апостолами на берегу Тивериадского моря. Оставшись без учителя, они уже начали подумывать о том, чтобы вернуться к своим прежним занятиям. "Я пойду ловить рыбу", - сказал Петр. Но вдруг как бы ниоткуда возник Иисус. Он вдохнул в учеников новую надежду и поручил Петру "пасти своих овец" - руководить церковью.

После вознесения Христа Петр много проповедовал. Он был казнен в Риме в 64 или в 67-68 году при императоре Нероне. Апостол пожелал, чтобы его распяли вниз головой, поскольку считал себя недостойным умереть так же, как умер на кресте учитель.

Собор Святого Петра, Рим

По версии, которая считается заслуживающей доверия, могила святого Петра находится там, где сегодня расположен собор Святого Петра в Ватикане. Захоронение, о котором идет речь – прямо под алтарем. Голова апостола вместе с головой святого Павла хранятся в римской базилике San Giovanni in Laterano.

Кто такой апостол Павел

С формальной точки зрения Павел не был апостолом – он ни разу не встречался с Христом во время его земной жизни.

Наоборот - Павел (до обращения в христианство его звали Савлом) был фарисеем и яростным гонителем первых христиан. Он упоминается в Деяниях Апостолов в сцене избиения первого христианского мученика Стефана. На тот момент Павел был слишком молод для участия в экзекуции и просто находился на месте совершения преступления.

Спустя год Павел уже принимал активное участие в преследованиях христиан в Дамаске. Позже он существенно продвинулся по "карьерной лестнице". Указанием на это служит тот факт, что ему было поручено доставить в Иерусалим христиан для суда и наказания.

Примерно в 34 году по дороге в Дамаск произошло событие, которое полностью перевернуло жизнь Павла. Он услышал голос: "Савл! Савл! Что ты гонишь меня?" И тут же ослеп.

Бартоломео Мурильо, Обращение святого Павла Google Images

В город его привели добрые люди. Там его показали местному лекарю Анании, и тот за три дня исцелил Павла. Сразу же после этого фарисей принял крещение и стал не просто истинным христианином, но одним из самых преданных защитников учения Христа и одним из самых убедительных проповедников.

Павел совершил целый ряд путешествий, в которых обращал людей в христианство. Известно о 14 посланиях Павла – они вошли в Новый завет. Но самую большую известность Павел получил благодаря своей оде любви в Первом послании в коринфянам. Эти слова сегодня известны практически каждому:

"Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что [могу] и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. […] А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше".

Именно благодаря этим словам Павла называют "апостолом любви".

Согласно церковного предания, Павел был казнен в Риме в один день с Петром – 29 июня (12 июля по старому стилю). Поскольку, в отличие от Петра, он не был гражданином Рима, приговор был приведен в исполнение за городскими стенами. Он был не распят, а обезглавлен. Сегодня на этом месте находится знаменитейшая базилика San Paolo fuori le mura – Святого Павла за крепостными стенами.

Базилика San Paolo fuori le mura, Рим, могила апостола Павла

Базилика San Paolo fuori le mura, Рим

Голова апостола хранится там же, где и голова Петра – в римской папской базилике San Giovanni in Laterano.

Базилика San Giovanni in Laterano, Рим. Над алтарем - реликвии апостолов Петра и Павла

Что можно делать в день Петра и Павла

Это очень большой церковный праздник, поэтому всем верующим рекомендуется побывать на богослужении в храме.

Дома или в церкви можно почитать молитву к святым апостолам. Например, такую:

"О славные апостолы Петр и Павел, души за Христа отдавшие и кровью своей ниву Его удобрившие! Услышьте чад ваших молитвы и воздыхания, с сокрушением сердца приносимые. Ибо омрачились беззакониями и из-за этого обложились бедами, как тучами, елея доброго жития весьма обнищали, и не можем противиться хищным волкам, которые дерзостно стараются расхищать наследие Божие. О сильные! Понесите немощи наши; не отходите духом от нас, чтобы мы не были совсем лишены любви Божией, но сильным вашим заступничеством нас защитите. Да помилует Господь всех нас по молитвам вашим, чтобы Он уничтожил рукописание безмерных грехов наших и сподобит со всеми святыми блаженного Царства и Брака Агнца Своего, которому принадлежит честь, слава, благодарность и поклонение во веки веков. Аминь".

Можно и нужно поздравить с днем ангела всех знакомых мужчин, которые носят имя Петр и Павел.

В честь праздника совершите доброе дело – окажите помощь тому, кто в ней нуждается, духовную или финансовую.

Что нельзя делать в день Петра и Павла

11 июля закончился Петров пост. Тем не менее, церковь призывает не употреблять алкоголь. Можно лишь пригубить вино. Шумные застолья также не приветствуются.

В церкви нет четкого правила о том, запрещено ли заниматься сексом в церковные праздники, и все же супругам настоятельно рекомендуется воздержаться от интимной близости.

По возможности, не посвящайте этот день домашним заботам и тяжелому физическому труду, а также вышиванию, вязанию, стирке, уборке, работе в огороде и прочему. Можно делать лишь ту работу, без которой не обойтись, например, приготовить еду или помыть посуду. В году не так уж много таких больших праздников. "Зарезервируйте" это время для Бога.

Не рекомендуется проявлять негативные эмоции, ссориться, конфликтовать, выяснять отношения, обижаться, сплетничать, раздражаться и прочее. Лучше попросите прощения и простите.

В день Петра и Павла не венчают.