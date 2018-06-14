Куда пойти в Днепре: афиша выходных 15-17 июня

Классическая опера, атмосферный рок-концерт, фестиваль любителей ЗОЖ, интеллектуальные игры, экскурсия в ретро-музей на ретро-автобусе - СityOboz и karabas.сom изучили афишу и выяснили, куда стоит пойти в Днепре в ближайшие выходные.

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Травиата

Знаменитая опера авторства Джузеппе Верди по мотивам произведения Александра Дюма пережила сотни постановок, но все еще продолжает перерождаться на сцене и собирать полные залы. На этот раз за оригинальное прочтение бессмертного произведения отвечает автор идеи спектакля, народный артист Украины Юрий Чайка. Главная героиня оперы куртизанка Мари Дюплесси — ослепительная красотка, которая отличается красотой, магнетизмом и вызывает восхищение у многих парижан.Она легко поддается искушению, но никогда не теряет гордости, сохраняя достоинство даже в падении.

Где: Театр Оперы и балета

Когда: 15 июня

Цена: 50-350 грн

Концерт группы "Табула Раса"

В прошлом году одна из самых загадочных групп украинской сцены "Табула Раса" презентовала новую программу и новый альбом под названием "Июль", а также новые клипы на песни "Время как песок" и "Письма к звёздам".

Кроме того, в последние годы "Табула Раса" окончательно вышла из сумрака и очень много гастролирует по территории Украины, являясь постоянным участником многих фестивалей, среди которых: Atlas Weekend, "Файне Місто", 100Пудовка и многие другие. Живой "саунд" "Табулы", неординарность и харизма Олега Лапоногова, плюс любимые хиты, делают атмосферу их концертов особенной. Отличный вариант вечера для тех, кто хочет понастальгировать.

Где: Махно Паб

Когда: 15 июня

Цену уточняйте на входе

Фестиваль любителей ЗОЖ

С каждым годом все больше людей отказывается от вредных привычек в пользу здорового образа жизни. Фестиваль ЗОЖ — то, что рано или поздно должно было произойти в Днепре.

Кроме зоны фуд-корта с по-настоящему полезной едой посетителей ждут Чемпионат Европы по пауэрлифтингу, Чемпионат Украины по масс-реслингу, выступления бодибилдеров, армлифтеров, тяжелоатлетов и мастеров восточных единоборств.

Любой желающий сможет проверить свои силы в фитнес-марафоне, прокатиться на мотоцикле или принять участие в парусной регате, которая стартует от причала неподалеку. Для детей в парке будут работать детская зона, а для взрослых выставка-ярмарка товаров для активного отдыха и экстрима.

Где: Парк Лавина

Когда: 15-17 июня

Цена: Вход свободный

Kadebostany. День рождения Bartolomeo

В день рождения Bartolomeo приготовил подарки своим посетителям. Те, кто приобретет абонемент на все три дня праздника, смогут безлимитно посещать все развлекательные локации комплекса с 15 по 17 июня. Главный же сюрприз клуб преподнесет своим гостям вечером 16 числа. Это будет выступление группы, которая до этого не бывала в Днепре никогда.

Хедлайнером вечера станут звезды европейской поп-сцены Kadebostany. Если верить легенде, место происхождения группы – маленькая европейская республика Kadebostan.

Но благодаря своему уникальному звучанию, безумной энергетике "резиденты поп республики" быстро переместились в центр всеобщего мирового внимания.

Что же до самих выступлений, на сцене Kadebostany – это, действительно, своя Республика со всеми атрибутами: флагами, формой и законами. В группе прекрасно все: музыка, вокал, визуальные шоу. Президент Kadebostan собрал лучших и интереснейших музыкантов отовсюду, последние несколько лет на вокале загадочная, сильная и чарующая Amina.

Где: Ресторан Bartolomeo

Когда: 15-17 июня

Цена: 700 грн

CityQuiz Днепр

Квизы — новый вид развлечения интеллектуальной молодежи, приобретающий популярность в последние год-два. Эта игра интересная, веселая и познавательная, по своей структуре она напоминает знаменитую "Что? Где? Когда?", где команды-участники соревнуются в умении максимально быстро ответить на сложный вопрос.

Вот только тематика квизов может быть самая разная: посвященная музыке, фильмам или даже сказке про Гарри Поттера. Приходите, отвечайте на несложные вопросы, разгадывайте ребусы, выигрывайте призы, и просто отдыхайте и веселитесь в компании друзей. Принимать участие в квизе могут команды от 2 до 8 человек в составе.

Где: LUMBER gastro bar

Когда: 16 июня

Регистрация по ссылке

Мастер-класс по ораторскому искусству "Включи оратора"

Отличный вариант для тех, кто мучается вопросом "куда пойти на выходных" и в то же время мечтает провести время с пользой. Профессиональный курс предназначен для тех, кто хочет даже в экстремальных условиях уметь импровизировать и выражать свои мысли максимально ясно и уверенно. Преодолевать любые сложности в общении и экспромтом "брать" любую аудиторию.

Где: Медиа-холл

Когда: 16 июня

Цена: 600 грн

Экскурсия в ретро-музей на ретро-автобусе

Если в детстве вы мечтали о машине времени для того, чтобы отправится на один день в прошлое, это ваш шанс. Сделать это будет можно уже в субботу, на

автобусе выпуска 1954 года.

Все, кто рискнет принять участие в необычном эксперименте, смогут прогуляться по точной копии обычной советской улицы 1960-1970-х годов. Здесь можно будет посидеть на советской лавочке, выпить воды из классического автомата с газировкой, поглазеть на витрины магазинов из прошлого и конечно, узнать как выглядели машины, которые выпускал советский автопром.

Когда: 16 июня

Детали: (056) 788 00 56, (068) 68 22 557, (066) 38 45 093

Спектакль "Ангелы так близко"

Редкий случай — кукольный спектакль для взрослых. "Ангелы так близко" — это как раз он. Неспешные лирические зарисовки о жизни, о встречах и расставаниях, забавные, но с легким привкусом грусти и ностальгии, рассказанные с помощью кукольных героев.

В историях, рассказанных с помощью миниатюрных куколок, каждый узнает себя, соседа, одноклассника. Спектакль уже успели показать на многих престижных театральных конкурсах, не только в Украине, но и даже, например, в Германии и Индонезии.

Где: Днепровский государственный театр кукол

Когда: 17 июня

Цена: 100 грн

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