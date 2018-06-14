Куди піти в Дніпрі: афіша вихідних 15-17 червня

Класична опера, атмосферний рок-концерт, фестиваль любителів ЗСЖ, інтелектуальні ігри, екскурсія в ретро-музей на ретро-автобусі - СityOboz і karabas.сom вивчили афішу і з'ясували, куди варто піти в Дніпрі в найближчі вихідні.

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Травіата

Відома опера авторства Джузеппе Верді за мотивами твору Олександра Дюма пережила сотні постановок, але все ще продовжує перероджуватися на сцені і збирати повні зали. Цього разу за оригінальне бачення безсмертного твору відповідає автор ідеї вистави, народний артист України Юрій Чайка. Головна героїня опери куртизанка Марі Дюплессі — красуня, що відрізняється особливим магнетизмом і викликає захоплення у багатьох паріжан. Вона легко піддається спокусі, але ніколи не втрачає гордості, зберігаючи гідність навіть у своєму падінні.

Де: Театр Опери та балету

Коли: 15 червня

Ціна: 50-350 грн

Концерт групи "Табула Раса"

У минулому році один з найзагадковіших гуртів української сцени "Табула Раса" презентував нову програму і новий альбом під назвою "Липень", а також нові кліпи на пісні "Час як пісок" і "Листи до зірок".

Крім того, останніми роками "Табула Раса" остаточно вийшла з тіні і дуже багато гастролює Україною, постійно приймаючи участь у багатьох фестивалях, серед яких: Atlas Weekend, Файне Місто, 100 Пудовка і багато інших. Живий "саунд" "Табули", неординарність і харизма Олега Лапоногова, плюс улюблені хіти, роблять атмосферу їх концертів особливою. Відмінний варіант вечора для тих, хто хоче понастальгувати.

Де: Махно Паб

Коли: 15 червня

Ціну уточнюйте на вході

Фестиваль любителів ЗСЖ

З кожним роком все більше людей відмовляється від шкідливих звичок на користь здорового способу життя. Фестиваль ЗСЖ - те, що рано чи пізно повинно було статися в місті.

Крім зони фуд-кортів з по-справжньому корисною їжею, на відвідувачів чекають - Чемпіонат Європи з пауерліфтингу, Чемпіонат України по мас-реслінгу, виступи бодібілдерів, армліфтеров, важкоатлетів і майстрів східних єдиноборств. Будь-який бажаючий зможе перевірити свої сили в фітнес-марафоні, покататися на мотоциклі або взяти участь у парусній регаті, яка стартує від причалу неподалік.

Для дітей в парку будуть працювати дитяча зона, а для дорослих виставка-ярмарок товарів для активного відпочинку і екстріму.

Де: Парк Лавина

Коли: 15-17 червня

Ціна: Вхід вільний

Kadebostany. День народження Bartolomeo

У день народження Bartolomeo приготував подарунки своїм відвідувачам. Ті, хто придбає абонемент на всі три дні свята, зможуть безлімітно відвідувати всі розважальні локації комплексу з 15 по 17 червня.

Головний же сюрприз клуб піднесе своїм гостям ввечері 16 числа, їм стане виступ гурту, який до цього не бував в Дніпрі ніколи. Хедлайнером вечора стануть зірки європейської поп-сцени Kadebostany. Якщо вірити легенді, місце походження гурту - маленька європейська республіка Kadebostan. Але завдяки своєму унікальному звучанню, божевільної енергетиці резиденти поп-республіки швидко перемістилися у центр загальної світової уваги.

Що ж до самих виступів, на сцені Kadebostany - це, дійсно, своя Республіка з усіма атрибутами: прапорами, формою і законами. У гурті прекрасно все: музика, вокал, візуальні шоу. Президент Kadebostan зібрав кращих і найцікавіших музикантів звідусіль, останні кілька років на вокалі загадкова, сильна і чарівна Amina.

Де: Ресторан Bartolomeo

Коли: 15-17 червня

Ціна: 700 грн

CityQuiz Дніпро

Квізи — новий вид розваги інтелектуальної молоді, що набирає популярність в останні рік-два. Ця гра цікава, весела і пізнавальна, за своєю структурою вона нагадує знамениту "Що? Де? Коли?", де команди-учасники змагаються в умінні максимально швидко відповісти на складне питання.

Ось тільки тематика квіза може бути найрізноманітнішою: присвячена музиці, фільмам або навіть казці про Гаррі Поттера. Приходьте, відповідайте на нескладні питання, розгадуйте ребуси, вигравайте призи, і просто відпочивайте і веселіться в компанії друзів. Брати участь в Квізі можуть команди від 2 до 8 осіб в складі.

Де: LUMBER gastro bar

Коли: 16 червня

Реєстрація за посиланням

Майстер-клас з ораторського мистецтва "Включи оратора"

Відмінний варіант для тих, кого мучить питання "куди піти на вихідних?", але й кому разом з тим хочеться провести час з користю. Професійний курс призначений для тих, хто хоче навіть в екстремальних умовах вміти імпровізувати і висловлювати свої думки максимально ясно і впевнено. Долати будь-які складнощі в спілкуванні і експромтом "брати" будь-яку аудиторію.

Де: Медіа-хол

Коли: 16 июня

Ціна: 600 грн

Екскурсія в ретро-музей на ретро-автобусі

Якщо в дитинстві ви мріяли про машину часу для того, щоб відправиться на один день в минуле, це ваш шанс. Зробити це буде можна вже в суботу, на автобусі випуску 1954 року.

Усі, хто ризикне взяти участь в незвичайному експерименті, зможуть прогулятися по точної копії звичайної радянської вулиці 1960-1970-х років.

Тут можна буде посидіти на радянській лавочці, випити води з класичного автомата з газованою водою, подивитися на вітрини магазинів з минулого і звичайно, дізнатися як виглядали машини, які випускав радянський автопром.

Коли: 16 июня

Деталі: (056) 788 00 56, (068) 68 22 557, (066) 38 45 093

Вистава "Ангели так близько"

Рідкісний випадок - ляльковий спектакль для дорослих. "Ангели так близько" — це якраз він. Неспішні ліричні замальовки про життя, про зустрічі і розставання, кумедні, але з легким присмаком смутку і ностальгії, розказані за допомогою лялькових героїв.

В історіях, розказаних за допомогою мініатюрних лялечок, кожен впізнає себе, сусіда, однокласника. Вистава вже встигли показати на багатьох престижних театральних конкурсах, не тільки в Україні, а й навіть, наприклад, в Німеччині та Індонезії.

Де: Дніпровський державний театр ляльок

Коли: 17 июня

Ціна: 100 грн

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