Этот вопрос преследует меня на работе и на деловых встречах, на дружеских посиделках и на отдыхе. Все больше и больше людей отказываются от жестокого материала, поэтому страница гуманистического движения UAnimals буквально завалена вопросами о судьбе меховой одежды.

Мы решили исследовать тему, пообщались с активистами и расспросили иностранных коллег, которые начали свою зоозащитную деятельность десятки лет назад. В этой колонке я попробую ответить на этот довольно сложный вопрос.

Начнем с причин отказа от меха. Скорее всего, на своем гуманистическом пути вы пришли к важному этапу. Вы осознали, что не стоит носить на себе сотни трупов, спонсировать меховую промышленность и подвергать боли и страданиям тысячи животных. Возможно вы узнали, в каких муках умирают лисы, шиншиллы и другие животные, а может и просто составили все в единую картинку. Вы поняли, что мех - кровавое жлобство!

Так что же делать с шубой после отказа от меха? Вариантов существует несколько, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Доносить

Этот вариант время от времени всплывает в обсуждениях активистов, впрочем, я бы не акцентировал на нем большого внимания. Если вы действительно осознали кровавость меха, то вряд ли сможете спокойно продолжать ежедневно надевать на себя несколько сотен трупов.

Выбросить

Такой шаг едва не первым приходит в голову после отказа от меха. Плюс подобного решения, несомненно, заключается в прекращении популяризации жестокого материала. Впрочем, имеет он и несколько спорных моментов. Представьте, что в этот самый момент кто-то планирует приобретение меховой шубы и таким образом создает спрос, обрекая на смерть десятки и сотни животных. С этой позиции повторное использование меховой одежды может рассматриваться как хоть и условное, но ограничение спроса на новые изделия.

Подарить

Зарубежные активисты часто практикуют передачу старой одежды бездомным и людям в сложных жизненных обстоятельствах. Речь, в основном, идет об изделиях с элементами меха, а не о шубах в пол. Впрочем, такой вариант не только позволяет сделать хорошее дело, но и отнимает у меха имидж "статусного" материала.

Продать

Меховая одежда часто имеет достаточно высокую цену и владельцы резонно интересуются, правильно ли отказываться от потенциальной прибыли, которую можно направить на спасение животных. В этом случае многие активисты разделяют мнение о возможности продажи шубы. Во-первых, вы сдержите спрос на новые кровавые изделия, а во-вторых, сможете передать часть прибыли в организации, занимаются спасением животных.

Стоит отметить, что в европейских странах зоозащитники десятки лет ведут борьбу за отказ модной индустрии от натурального меха. Благодаря этому некоторые страны сделали значительные шаги в направлении гуманности. Например, в Великобритании, Нидерландах и Австрии из-за жестокости производства меховую промышленность запретили на государственном уровне. На сегодняшний день от использования натурального меха отказались мировые бренды Gucci, Michael Kors, Jimmy Choo, Stella McCartney, Ralph Lauren, Armani Group, Hugo Boss и Calvin Klein. Ритейлер Net-A- Porter больше не будет продавать изделия из натурального меха.

В Украине тему гуманного отношения к животным и отказа от натурального меха

поднимает гуманистическое движение UAnimals. В результате наших переговоров с украинскими брендами одежды не использовать мех в своих коллекциях обязались Andre TAN, BEVZA, ELENAREVA, Ksenia Schnaider, PRZHONSKAYA, Nadya Dzyak и Yana Chervinska.

Более о борьбе за гуманность ищите на странице UAnimals.