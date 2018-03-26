Це питання переслідує мене на роботі і ділових зустрічах, на дружніх посиденьках і відпочинку. Все більше і більше людей відмовляються від жорстокого матеріалу, тож сторінка гуманістичного руху UAnimals буквально завалена питаннями про долю хутряного одягу.

Ми вирішили дослідити тему, поспілкувалися з активістами і розпитали закордонних колег, що розпочали свою зоозахисну діяльність що десятки років тому. В цій колонці я спробую дати відповідь на це досить складне запитання.

Почнемо із причини відмови від хутра. Скоріше за все, на своєму гуманістичному шляху ви дійшли важливого етапу. Ви усвідомили, що не варто носити на собі сотні трупів, спонсорувати хутряну промисловість і наражати на біль і страждання тисячі тварин. Можливо ви дізналися, в яких муках помирають лисиці, шиншили та інші тварини, а може й просто склали усе в єдину картинку. Ви зрозуміли, що хутро - криваве жлобство!

То що ж робити із шубою після відмови від хутра? Варіантів існує декілька, і кожен із них має свої переваги та недоліки.

Доносити

Цей варіант час від часу спливає в обговореннях активістів, втім, я би не акцентував на ньому великої уваги. Якщо ви дійсно усвідомили кривавість хутра, то навряд чи зможете спокійно продовжувати щодня вдягати на себе кілька сотень трупів.

Викинути

Такий крок ледь не першим приходить в голову після відмови від хутра. Плюс подібного рішення, безсумнівно, полягає у припиненні популяризації жорстокого матеріалу. Втім, має він і декілька спірних моментів. Уявіть, що в цей самий момент хтось планує придбання хутряної шуби і таким чином створює попит та наражає на смерть десятки і сотні тварин. З цієї позиції повторне використання хутряного одягу може розглядатися, як хоч і умовне, але обмеження попиту на нові вироби.

Подарувати

Закордонні активісти часто практикують передачу старого одягу безхатченкам та людям у складних життєвих обставинах. Мова, здебільшого, йде про вироби з елементами хутра, а не шуби в підлогу. Втім, такий варіант не тільки дозволяє зробити гарну справу, але й забирає у хутра імідж "статусного" матеріалу.

Продати

Хутряний одяг часто має досить високу ціну і власники резонно цікавляться, чи правильно відмовлятися від потенційного прибутку, який можна спрямувати на порятунок тварин. В цьому випадку багато активістів поділяють думку про можливість продажу шуби. По-перше, ви знову таки стримаєте попит на нові криваві вироби, а по-друге, зможете передати частину прибутку в організації, що займаються порятунком тварин.

Варто відзначити, що у розвинених європейських країнах зоозахисники десятки років ведуть боротьбу за відмову модної індустрії від натурального хутра. Завдяки цьому деякі країни зробили значні кроки у напрямку гуманності. Наприклад, у Великобританії, Нідерландах та Австрії через жорстокість виробництва хутряну промисловість заборонили на державному рівні. На сьогодні від використання натурального хутра відмовилися світові бренди Gucci, Michael Kors, Jimmy Choo, Stella McCartney, Ralph Lauren, Armani Group, Hugo Boss та Calvin Klein. Ритейлер Net-A- Porter більше не продаватиме вироби з натурального хутра.

В Україні тему гуманного ставлення до тварин і відмови від натурального хутра

піднімає гуманістичний рух UAnimals. В результаті наших перемовин з українськими брендами одягу не використовувати хутро в своїх колекціях зобов'язалися Andre TAN, BEVZA, ELENAREVA, Ksenia Schnaider, PRZHONSKAYA, Nadya Dzyak та Yana Chervinska.

Більше про боротьбу за гуманність шукайте на сторінці UAnimals.